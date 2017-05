Acest lucru va permite clientilor sa evite cozile lungi si sa-si reduca costurile. Clientii DKV pot obtine unitatea de bord ENC pentru vehiculele cu greutatea totala admisa de peste 3,5 tone , dar si pentru autocare. Prin acest serviciu ei primesc inapoi pana la 35% reducere de la operator. In plus, ei pot utiliza benzile ENC de la cabinele de taxare, care economisesc timp.

Toate categoriile de vehiculele din Croatia sunt obligate sa plateasca taxe de trecere, dar taxele de trecere pentru vehiculele din categoriile III si IV pot fi platite prin intermediul DKV.

Unitatea de bord poate fi obtinuta dupa un proces de inregistrare rapid si simplu la un punct de vanzare utilizand cardul DKV si poate fi atasata imediat in interiorul vehiculului. Taxele sunt clar mentionate in factura DKV.

DKV Euro Service este unul din liderii pietei de servicii din domeniile logistica si transporturi, de aproximativ 80 de ani. De la 65.000 de puncte de acceptanta ale partenerilor multibrand, care ofera servicii de alimentare fara numerar, in baza cardului, la servicii de taxe de drum si recuperarea TVA, DKV ofera o gama de servicii pentru optimizarea costurilor si managementul flotei la nivel european.

In 2016, grupul DKV a obtinut o cifra de afaceri de 6,3 miliarde de euro, fiind prezenta in 45 de tari. In prezent, peste 2,7 milioane de carduri DKV si unitati de bord pentru taxe de drum sunt folosite de peste 140.000 de clienti. In 2016, DKV Card a fost numit pentru a 12-a oara cel mai bun brand la categoria de carduri de alimentare si servicii.