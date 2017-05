Opel Crossland X va fi disponibil doar cu tractiune fata. Acest model de crossover versatil de oras este al doilea membru care se alatura familiei Opel X din segmentul B. Cel de-al treilea membru, modelul mai mare Grandland X, va fi lansat in decursul acestui an in clasa autovehiculelor compacte (segmentul C).

Preturi si motorizari Opel Crossland X

Crossland X are trei motorizari pe benzina, 1,2 litri 81 CP, 110 CP, 130 CP si doua diesel, 1,6 litri 99 CP si 120 CP. Cel mai mic pret pentru motorizarea diesel este de 15.320 euro cu TVA.

Comparativ cu modelul Opel Mokka X, care este echipat optional cu tractiune integrala pentru incursiuni ocazionale pe teren accidentat, noul Opel Crossland X, cu dimensiunile sale exterioare compacte, este predestinat pentru zonele urbane.

Avand o lungime de 4,21 metri, noul Crossland X este mai scurt cu 16 centimetri decat modelul Astra si in acelasi timp mai inalt cu 10 centimetri. Ocupantii se bucura de o pozitie de sedere ridicata si de excelenta vizibilitate panoramica pe care o ofera.

Noul-venit ofera sistemul de iluminare frontala innovative full LED, afisajul de pe parbriz si camera video pentru marsarier cu vedere panoramica la 180 de grade, impreuna cu sistemul avansat de asistenta la parcare, sistemul de avertizare privind o coliziune frontala cu detectarea pietonilor si franare automata de urgenta, sistemul de detectare a somnolentei soferului, asistentul pentru mentinerea benzii de circulatie, sistemul de recunoastere a indicatoarelor rutiere si sistemul pentru monitorizarea unghiului mort sunt doar cateva exemple.

Noul Crossland X este echipat si cu hotspot Wi-Fi si alte servicii cum ar fi rezervarea unei camere de hotel si cautarea unui loc de parcare. Oferta include de asemenea: tehnologia moderna de infotainment, IntelliLink, compatibila cu Apple CarPlay si Android Auto, cu ecrane tactile color de pana la 8 inch. In plus, smartphone-urile compatibile pot fi incarcate in timpul utilizarii, prin incarcare wireless prin inductie.

Atat soferul cat si pasagerul din fata pot beneficia de scaunele ergonomice premiate si cu certificare AGR (Campania pentru un spate sanatos), Opel fiind singurul producator care ofera un asemenea confort in acest segment (atat pentru modelul Crossland X, cat si pentru modelul Mokka X). O alta caracteristica de top in clasa din care face parte este volumul maxim al portbagajului de 520 litri - fara rabatarea scaunelor din spate. In plus, pasagerii din spate au posibilitatea de a-si regla pozitia de sedere cu 150 de milimetri in plan longitudinal, sporind astfel fie spatiul pentru picioare, fie dimensiunea portbagajului. Aceasta caracteristica face si mai versatil modelul Crossland X.

„Cererea de modele SUV si crossover de dimensiuni mici adecvate traficului urban a crescut in mod semnificativ. Modelul Crossland X, cu combinatia sa intre designul elegant, inspirat de modelele SUV, conectivitatea de exceptie si caracterul extrem de practic reprezinta al doilea concurent puternic din aceasta clasa de autovehicule, alaturi de modelul nostru sportiv Mokka X”, a declarat Dr. Karl-Thomas Neumann, CEO al Opel.

Segmentul B al autovehiculelor CUV/SUV este in plin avant, cu cifre ale vanzarilor mai mari de cinci ori decat in 2010. Cu lungimea sa de 4.212 milimetri, latimea de 1.825 milimetri si inaltimea de 1.605 milimetri, aduce propria sa interpretare filozofiei de design Opel „Maiestria sculpturala intalneste precizia germana”, oferindu-i atat rafinament, cat si robustete.

Opel Crossland X este un competitor pentru Renault Captur, Nissan Juke, Honda HR-V, Toyota C-HR, Mazda CX-3.