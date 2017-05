Primaria Cluj-Napoca a anuntat ca va implementa un proiect prin care locuitorii vor putea gasi mai usor locuri de parcare in centrul orasului.

Astfel, autoritatile vor instala senzori in carosabil pe circa 3.600 de locuri de parcare din centrul orasului, iar soferii vor putea utiliza o simpla aplicatie de smartphone pentru a afla care dintre acestea sunt libere. In acest fel, soferii nu vor mai pierde timp inutil cu cautarea unor locuri de parcare, ci vor merge direct la cel mai apropiat loc de parcare disponibil afisat in cadrul aplicatiei.

