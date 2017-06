Sistemele de transport vor cunoaste schimbari radicale in urmatorii ani, pe masura ce marile companii vor incepe sa adopte in masa tehnologiile autonome. Iar acest lucru nu se va aplica doar in cazul masinilor, ci si al trenurilor. Cea mai buna dovada in acest sens este ca operatorul national de cai ferate din Franta, SNCF, a anuntat un proiect care prevede automatizarea trenurilor de mare viteza TGV.

Sursa foto: Automarket.ro