Oficialii Takata au reactionat ca urmare a articolului scris recent de WALL-STREET.ro privind falimentul gigantului nipon, subliniind ca Takata NU ia in calcul inchiderea sau diminuarea operatiunilor din tara. "Operatiunile noastre din Romania, operate in principal din Sibiu si Arad, au in prezent o performanta excelenta si o situatie financiara buna".

"In Arad am inceput un proiect de crestere a productiei cu 500 metri patrati pentru productia de centuri de siguranta, cu o investitie de aproape 1 milion de euro, o investitie care urmeaza sa fie finalizata in urmatoarele luni. Continuam sa angajam", spun oficialii companiei, ca raspuns al articolului wall-street.ro.

In urmatoarele trei luni, compania are in plan sa mai angajeze circa 200 de persoane la fabricile din Arad care, in prezent, au circa 4.500 de angajati.

In Sibiu, Takata are circa 3.000 de angajati si continua sa angajeze - in prezent are circa 200 de pozitii deschise si, recent, au crescut capacitatea de productie cu inca 600 de metri patrati.

Takata Corp. a inaintat cererea pentru intrarea in faliment, in cel mai mare esec japonez la nivel de corporatie manufacturiera dupa cel De-al Doilea Razboi Mondial, gigantul asiatic fiind covarsit dupa ce milioane de produse au fost retrase de pe pietele internationale. Defectele air bag-urilor s-au facut vinovate de zeci de morti. Compania si unitatile sale au inaintat cereri de intrare in faliment in SUA si Tokyo.

Citeste mai multe despre evenimentele care afecteaza compania cu traditie de peste 80 de ani.