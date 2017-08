In ciuda faptului ca profilul benzii de rulare al anvelopelor din segmentul economic arata de multe ori similar cu cel al anvelopelor premium, acestea nu garanteaza acceasi performanta. La inceputul fiecarui proiect de dezvoltare al unui nou tip de anvelopa, Nokian Tyres realizeaza cateva prototipuri de anvelope, acestea servind ca punct de plecare pentru crearea tuturor componentelor unei anvelope, de la corpul acesteia la proportiile compozitiei compusului de cauciuc.

„Diferenta dintre o anvelopa premium si o anvelopa din segmentul economic sau un model nou intrat pe piata devine evidenta in conditii extreme, precum franarea pe suprafete umede, sub riscul acvaplanarii sau suprasolicitarea directiei. O anvelopa premium este precum centura de siguranta: in marea majoritate a timpului nu ii constientizezi utilitatea, dar in situatii dificile iti poate salva viata, precum si viata celorlalti pasageri,” a declarat Matti Morri, Technical Customer Service Manager la Nokian Tyres.

In plus, producatorii de anvelope premium isi supun produsele unor sesiuni extinse de teste. In stadiul de dezvoltare de produs, anvelopele de inalta calitate sunt supuse la pana la 300 de tipuri diferite de teste. La Nokian Tyres, acest stadiu cuprinde testare continua in interior si o serie de teste complete pe masini, care se desfasoara in conditii de iarna la Centrul de testare „White Hell” din Ivalo, in conditii de vara la Centrul de testare Nokia, dar si pe diferite circuite din Europa Centrala. Testarea anvelopelor din segmentul economic este, cel mai probabil, mult inferioara unei astfel de examinari exhaustive.

Vestea buna este ca peste doua treimi din totalul soferilor care au participat la studiul realizat de Nokian Tyres considera ca anvelopele sunt un factor foarte important pentru siguranta in trafic. Rata cea mai ridicata s-a inregistrat in Romania (91%), urmata de Bulgaria (89%), Italia (87%), Germania (85%), Polonia (79%), Cehia (78%), in timp ce cel mai mic procentaj a fost inregistrat in Franta, unde numai 65% dintre soferi au considerat ca anvelopele sunt un aspect important in siguranta traficului.

„Este absolut corect sa admitem ca anvelopele sunt cruciale pentru siguranta indivizilor, contribuind astfel la siguranta in trafic in general. Anvelopele realizeaza transmiterea fortelor necesare virarii, franarii si accelerarii de la vehicul la suprafata drumului. De aceea, ele sunt cea mai activa caracteristica de siguranta a fiecarui vehicul. Patru suprafete de dimensiune mica, nu mai mari decat palma, mentin vehiculul pe sosea si iti garanteaza ca nu vei pierde controlul acestuia,” a spus Matti Morri, Technical Customer Service Manager la Nokian Tyres.

Soferii trebuie sa tina seama de faptul ca si cele mai bune anvelope de vara se uzeaza in timp. Pentru a reduce consumul de combustibil si a creste siguranta la volan este necesara verificarea regulata a anvelopelor. In marea majoritate a tarilor europene limita legala minima a adancimii benzii de rulare este de 1,6 mm. Insa anvelopele de vara cu o adancime a benzii de rulare atat de mica nu mai garanteaza siguranta. Riscurile cresc dramatic atunci cand adancimea benzii de rulare scade sub 4 mm, in special in conditii ploioase.

Anvelopele de vara premium cu rezistenta la rulare scazuta pot ajuta la economisirea a pana la 0,5 litri de combustibil la 100 km, iar multumita aderentei excelente pe carosabil umed, pot imbunatati semnificativ siguranta la volan. In medie, anvelopele de pe puntea motoare se uzeaza de doua ori mai repede in comparatie cu cele de pe rotile libere. De aceea, se recomanda schimbarea anvelopelor de pe o punte pe alta, la fiecare 8.000 de kilometri.

Presiunea corecta in anvelope este de asemenea cruciala. Presiunea recomandata de producatorii auto asigura in principiu cel mai mare grad de confort la volan. Insa, in conditii normale de drum, o presiune usor crescuta in anvelope poate prelungi durata de viata a acestora, reducand in acelasi timp consumul de combustibil. Se recomanda verificarea presiunii anvelopelor cel putin o data pe luna.

Datele prezentate au la baza un studiu efectuat anul acesta de producatorul finlandez de anvelope, Nokian Tyres si organizat de compania de studii de piata Ipsos. Studiul releva atitudini diferite ale soferilor din diferite tari europene, confirmand, in acelasi timp, evolutia pozitiva a constientizarii de catre soferi a importantei sigurantei la volan. Studiul a fost efectuat in Germania, Polonia, Cehia, Italia, Franta, Romania si Bulgaria pe un esantion de 1.800 de respondenti.

Sursa foto: Yauhen_D / Shutterstock