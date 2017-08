Germania va trebui la un moment dat sa urmeze exemplul altor state europene si sa interzica noile automobile diesel, a afirmat cancelarul Angela Merkel, recunoscand pentru prima oara ca zilele vehiculelor diesel sunt numarate, in urma scandalurilor emisiilor, transmite Reuters.

Aceasta recunoastere, facuta intr-un interviu acordat revistei Super illu, a urmat presiunilor in crestere din aceasta vara exercitate asupra producatorilor de automobile care au ascuns nivelul real al emisiilor vehiculelor diesel. ”Nu doresc sa numesc un an anume”, a spus Merkel, adaugand insa ca planurile Marii Britanii si Frantei de eliminare a automobilelor cu combustie interna pana in 2040 ”sunt abordarea corecta”.

Soarta sectorului auto, cel mai mare exportator german si care asigura aproximativ 800.000 de locuri de munca, a devenit un subiect fierbinte inainte de alegerile din 24 septembrie, in care Merkel vrea sa obtina al patrulea mandat al sau.

Politicienii acuza directorii din sectorul auto sa nu au gasit o reactie adecvata la scandalul emisiilor.

La un summit al politicienilor cu producatorii auto din aceasta luna s-a convenit modificarea softurilor motoarelor a 5,3 milioane de automobile diesel, pentru reducerea poluarii si refacerea reputatiei industriei, afectata de recunoasterea de catre Volkswagen, acum doi ani, ca a manipulat testele de poluare.

Merkel a afirmat in interviu ca industria auto trebuie sa recastige increderea, inclusiv prin bonusuri si actualizari ale softurilor. Consumatorii au fost inselati si trebuie sa livreze performantele promise pentru emisiile auto, a spus cancelarul.