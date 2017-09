Masinile electrice vor putea fi folosite fara o limita de timp. Autonomia este intre 120 si 300 de km fiind optima pentru utilizarea urbana de zi cu zi.

Pe masura ce se va extinde, Caby isi propune sa asigure vehicule disponibile mereu, in toate zonele orasului, astfel incat sa fie accesibile oricui, la doar cateva minute de mers pe jos. Clientii pot beneficia de masina cat timp doresc, chiar daca se opresc pentru cumparaturi, vizite sau intalniri, iar odata ce calatoria este incheiata, acestia pot parca masina oriunde pe raza orasului. Localizarea vehiculelor in oras si accesul la acestea se fac foarte simplu, prin intermediul aplicatiei de mobil.

Caby implica vehicule mici, electrice, pentru a contribui la descongestionarea traficului din marile orase si la imbunatatirea calitatii aerului.

„Ne pasioneaza masinile si ne preocupa modul in care acestea ii ajuta pe oameni. Ne dorim ca oamenii sa calatoreasca mai simplu, mai placut si mai eficient in orase fara poluare. Pentru aceasta am creat Caby, un concept modern in Romania, menit sa ne faca tuturor calatoriile din oras mai placute si mai simple”, declara Bogdan Pitigoi, presedintele Grupului Tester, din care face parte Casa Auto.

Caby dezvolta propria retea de statii de incarcare a masinilor in parteneriat cu E.ON, care „a demarat un program international de mobilitate alternativa ce vizeaza realizarea unei retele pan-europene de statii de incarcare. Pe langa faptul ca reprezinta un model de business de perspectiva, este si o initiativa ce are o puternica legatura cu eforturile de protejare a mediului inconjurator. De asemenea, prin implicarea in astfel de proiecte dorim sa venim cu solutii inovatoare in intampinarea nevoilor clientilor nostri”, a declarat Dan Morari, director general E.ON Energie Romania.

Doua dintre aceste statii de incarcare sunt gazduite de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, dl. prorector, prof.univ.dr.ing. Marcel Istrate, declarand ca „dezvoltarea proiectelor inovatoare este un atribut al mediului academic, sustinerea implementarii proiectelor in care avem expertiza si care contribuie la reducerea impactului ecologic fiind un obiectiv asumat al scolii”.

Sistemul de tarifare este unul flexibil, care imbina timpul si distanta de deplasare si scuteste utilizatorii de costurile detinerii si intretinerii unui vehicul propriu – achizitie, combustibil, revizii, taxe sau, foarte important, asigurari.

„Implicarea noastra in proiectul Caby este naturala in contextul obiectivului nostru de fi parte a mobilitatii viitorului. Oferim continuitate clientilor nostri, intr-o maniera predictibila si simpla, astfel incat acestia sa aiba posibilitatea de a se bucura fara griji de lucrurile care sunt cu adevarat importante pentru ei. Asigurarea masinilor Caby este inca un pas in implicarea noastra in parteneriate strategice care, in final, genereaza un impact pozitiv in comunitate”, a declarat Georgiana Miron, Director Marketing si Comunicare, Groupama Asigurari – Asiguratorul Oficial al Caby.

O echipa de mentenanta asigura curatenia masinilor si starea lor tehnica. Finantarea proiectului se face prin UniCredit Leasing. Conceptul Caby va fi utilizat pentru inceput de angajatii din companii. Pasul urmator implica extinderea flotei, urmand ca, in viitoarea etapa, serviciul sa fie disponibil publicului larg.

Companiile din Romania, in special cele din zona serviciilor suport si IT apreciaza spiritul inovator, incurajeaza tehnologiile viitorului si cauta mereu noi metode prin care sa atraga, sa isi motiveze si rasplateasca oamenii. Casa Auto este parte a Grupului Tester, unul dintre cele mai importante grupuri de companii din judetul Iasi, distribuitor pentru 10 marci auto, detinator al mai multor cladiri de birouri de clasa A si al unui parc logistic.