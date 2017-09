„Fara indoiala, masinile electrice sunt solutia de mobilitate a viitorului; desi piata este inca la inceput, ne asteptam ca acest segment sa creasca exponential in urmatorii ani. Observam un interes in crestere pentru solutiile de electromobilitate din partea clientilor care ne viziteaza showroom-urile din toata tara, motiv pentru care estimam un numar de 80 de masini vandute pana la finalul anului. Mai mult, masinile electrice au devenit si mai accesibile prin Programul Rabla Plus – de exemplu, modelul e-up! poate fi achizitionat prin finantarea oferita de Porsche Finance Group, la o rata de 100 euro (TVA inclus)”, a declarat Bogdan Florea, Brand Manager Volkswagen.

Prima statie de incarcare de tip fast charging din Romania a fost instalata de Renovatio in anul 2015 la sediul Porsche Romania, importatorul general Volkswagen.

"Reteaua Renovatio e-charge se afla in plina expansiune. Ne dorim ca, pana la sfarsitul lui 2020, sa ajungem la un numar de 100 de statii de incarcare rapida, din care 60 fac parte dintr-un proiect finantat cu fonduri europene. Volkswagen ne-a sustinut initiativa, exprimandu-si dorinta de a se implica activ in derularea proiectului prin punerea la dispozitie a unui vehicul electric pentru testarea echipamentelor si a solutiilor software ce urmeaza a fi implementate”, a declarat Alexandru Teodorescu, CEO Renovatio.

In prezent, in reteaua de distribuitori ai marcii Volkswagen exista optsprezece puncte de incarcare, disponibile atat prin cei opt parteneri ai sai de mobilitate electrica si plug-in hybrid, cat si prin punctele proprii. Acestea sunt accesibile tuturor clientilor Volkswagen.

„Investitiile in dezvoltarea infrastructurii destinata masinilor electrice sunt foarte importante pentru Grupul Volkswagen. O dovedeste atat implicarea firmei-mama, la nivel international, alaturi de alte companii de renume in domeniul auto, cat si de eforturile depuse de reteaua Porsche Romania la nivel local. Ne-am propus ca, in urmatorii doi ani, in fiecare dintre cele 90 de locatii ale distribuitorilor Grupului Volkswagen din tara sa existe cel putin un punct de incarcare pentru masini electrice”, a declarat Brent Valmar, director general Porsche Romania.

In ultimii cinci ani, grupul Volkswagen a investit peste trei miliarde de euro in dezvoltarea de tehnologii auto alternative si intentioneaza sa tripleze aceasta suma in urmatorii cinci ani. Compania a lansat de curand „Roadmap E”, cea mai extinsa campanie de electrificare din industria auto: „Vrem ca Volkswagen sa devina numarul 1 in electromobilitate pana in anul 2025”, a declarat recent Matthias Muller, CEO Volkswagen Group, in anticiparea International Motor Show (IAA) din Frankfurt, Germania. Pana in 2025, grupul urmeaza sa lanseze inca cel putin 80 de modele electrice.