Masini americane noi la vanzare in Romania gasim in special pe Internet, importate atat de firme care se ocupa cu distributia de masini, cat si de persoane fizice care si le cumpara din pasiuni si apoi le revand. Oferta nu este mare pentru ca masinile americane nu prea au cautare pe piata europeana avand in vedere motorizarile mari, iar taxele pentru a detine aceste masini sunt exorbitante.

Importatorii de masini americane noi prefera sa aduca din State modele SUV sau coupe, pentru ca acestea au un look mai exclusivist si teoretic se vand mai repede. In segmentul SUV-urilor gasim pe site-urile de anunturi cu masini modele noi sau rulate aduse din America cum ar fi: Cadillac Escalade, Jeep Grand Cherokee, Dodge Ram, Tesla Model X. Romanii mai aduc si pick-up-ul japonez Toyota Tundra, model conceput in special pentru americani. Toyota...