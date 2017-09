Daca va spunem ca astazi vom vorbi despre Ariel poate veti crede ca ati intrat pe o alta pagina care nu are legatura cu lumea auto. Insa nu aveti de ce sa va panicati, Ariel fiind un producator auto britanic, de nisa, care s-a evidentiat prin dezvoltarea unor modele super rapide, scrie cars.ro.

Cel mai probabil, cei de la Ariel s-au facut remarcati in toata lumea atunci cand au reusit sa puna pe picioare modelul Atom, un model care se putea lauda cu o acceleratie la fel de rapida ca a unui Bugatti Veyron. In caz ca nu reusiseram sa va captam atentia de la inceput, suntem siguri ca acum un beculet s-a aprins in cazul tuturor! Dupa ce au impresionat o buna parte a comunitatilor auto din toate colturile lumii cu Ariel Atom, britanicii planuiesc acum un supercar electric care sa rupa...