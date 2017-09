La lansare sunt oferite doua motorizari pe motorina, xDrive20d si xDrive30d, si una pe benzina, M40i. Gama va fi completata pana la sfarsitul acestui an de alte doua versiuni pe benzina de 4 cilindri, xDrive20i si xDrive30i.

Noul BMW X3 vine cu ultima generatie de BMW iDrive cu ecran cu functie touch (disponibil in combinatie cu sistemul de navigatie BMW Professional), control prin gesturi, cel mai sofisticat sistem head-up display, BMW display key sau ultima generatie a sistemului BMW xDrive.

BMW X3 a fost automobilul care, in 2003, a lansat segmentul SAV (Sports Activity Vehicle) de clasa medie. De atunci, BMW a vandut peste 1,5 milioane de unitati. De la lansarea primului model si pana in luna august 2017 au fost livrate 3.943 modele noi in Romania. Dupa BMW X5, BMW X3 a fost unul dintre cele mai populare modele pe piata din Romania si este de asteptat sa joace un rol foarte important si pe viitor.

X3 este disponibil in patru linii design si echipare: Advantage, xLine, Luxury Line si M Sport. Sunt disponibile 5 pachete de echipamente optionale, grupate pe diverse categorii, toate oferind un avantaj de pret important (Dynamic Package, Business Class Package, First Class Upgrade Package, Advanced Heating Package, Innovation Package).

Cele mai populare s-au dovedit Bussines Class Package (include sistem de acces confort, geamuri fata pentru izolatie fonica, scaun conducator auto reglabil electric, cu memorie, suport lombar pentru scaunul conducatorului auto si al pasagerului fata, scaune incalzite pentru conducatorul auto si pasagerul fata) – ales de 62,5% din clienti, Innovation Package – 50% din clienti (include pachet oglinzi, faruri adaptive LED, asistent faza lunga, pachetul Driving Assistant, BMW Head-Up Display) si First Class Upgrade Package - 43,75% din clienti (Pachet oglinzi, Asistent Parcare, Sistem navigatie Business, DVD Player, Sistem de difuzoare HiFi).

84.5% din noile BMW X3 vin cu pachetul de sisteme de asistenta si siguranta activa Driving Assistant sau Driving Assistant Plus, in timp ce peste 90% vin echipate cu faruri LED adaptive si cu asistentul inteligent de faza lunga High beam assist.

6 din 10 modele vin echipate cu Head-up display, in timp ce 4 din 10 vin cu noua BMW Display Key, 3 din 10 cu sistem de control al gesturilor. Peste 80% din noile modele BMW X3 vor fi echipate cu sistem de navigatie (in marea majoritate sistemul extins BMW Professional, cu ecran cu functie touch).

In ceea ce priveste designul, cea mai populara culoare se dovedeste Albastru Phytonic - mai bine de 1 din 3 masini vine in aceasta configuratie. Peste 80% din masini vin echipate cu roti de 19 inch. Aluminiul este elementul de decor cel mai popular la interior, cu peste 30% din optiuni, in timp ce mai bine de una din doua modele vine cu butoane cu elemente de decor galvanizate.

Motorizari si preturi