In 2006, George Lemnaru incepea lucrul la conceptul „eRepublik”. In acelasi an atragea finantare de tip Angel Investment, care il ajuta sa creeze o echipa in Bucuresti pentru a dezvolta si lansa proiectul, conform Revistei CARIERE .

Lansarea eRepublik – un joc online de strategie politica, economica si militara – s-a petrecut in 2007. Alaturi de acea echipa a reusit sa transforme proiectul intr-o lume virtuala si un succes financiar. In 2012, George iesea din echipa eRepublik. „Pare simplu. Nu a fost. Uitandu-ma in spate, cea mai mare reusita personala o reprezinta crearea echipei care a dezvoltat eRepublik”, comenteaza el. Nu stie daca a avut sau nu instinct antreprenorial, ci mai degraba a existat un moment zero in care a inteles ca, „daca nu iese din zona de confort, are toate sansele sa treaca viata pe langa el fara a crea ceva semnificativ si, mai ales, fara sa simta ca o traieste.” Acel moment a venit la varsta de 18-19 ani. A pornit eRepublik la 25 de ani si Green Horse Games la 32 de ani.

Citeste articolul integral pe Revista CARIERE.

Sursa foto: Pixabay/superanton