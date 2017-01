Te-ai hotarat sa iti deschizi o afacere, insa nu ai experienta necesara in ceea ce priveste formarea unei echipe sau atributiile pe care le are un angajator? Atata timp cat iti doresti sa dezvolti un business de succes, este important sa acorzi atentia necesara fiecarei etape. Deciziile luate cu atentie si cu rabdare iti vor cladi in timp afacerea la care visezi.

Formarea unei echipe nu este un lucru tocmai usor. E greu sa gasesti persoane determinate cu care sa iti poti dezvolta business-ul. Insa, inainte de a incepe sa cauti, fii constient de atributiile pe care le ai ca angajator si de posturile de care ai nevoie pentru a-ti face business-ul sa creasca. Fii responsabil si fii atent la detalii.

Iti prezentam mai jos 5 aspecte de care sa tii cont atunci cand iti alegi primii angajati, conform huffingtonpost.

1. Analizeaza-ti potentialul financiar

Lipsa educatiei financiare poate da nastere unor incertitudini in ceea ce priveste responsabilitatea pe care o reprezinta angajarea primului tau salariat. Analizarea bugetului pe care il ai si urmarirea unui business plan bine pus la punct sunt elemente primordiale in ceea ce priveste aceasta alegere. Trebuie sa fii constient de taxele pe care le implica angajarea unui salariat, contributiile CAS, CASS si a impozitului pe venit nu trebuie neglijate, fii mereu la curent cu cerintele si schimbarile prezente in Codul Muncii. Este de asemenea important sa fii constient de faptul ca un angajat reprezinta o investitie. Este putin probabil sa gasesti pe cineva care sa fie complet pregatit pentru pozitia pe care iti doresti tu sa o ocupe. Angajatii au nevoie de formare si de orientare, lucruri ce necesita timp si bani.

2. Stabileste cu atentie posturile care trebuie acoperite

Analizeaza task-urile pe care trebuie sa le indeplinesti zilnic pentru buna functionare a afacerii tale. Cele care iti ocupa cel mai mult timp si te extenueaza trebuie preluate partial sau chiar complet de catre un angajat. In cazul in care facturile, acordurile cu furnizorii si platile sunt elementele ce iti ocupa cel mai mult din timpul tau zilnic, este cazul sa angajezi un contabil care sa se ocupe de aceste sarcini sau externalizeaza serviciile catre o companie de specialitate. Nu angaja haotic, de dragul de a avea o echipa mare. Fii eficient!

3. Traseaza clar responsabilitatile fiecarui angajat

Unul dintre principalele motive pentru care anumite business-uri se extind sau ajung sa elibereze francize il reprezinta buna organizare. Fiecare pozitie din firma are atributiile trasate cu precizie. Nu iti incarca angajatii cu sarcini care nu le revin. Risti sa le scazi productivitatea. Creaza-ti un ghid care sa contina fiecare sarcina pe care o are angajatul in functie de postul pe care il ocupa. Te va ajuta in cazul noilor angajari, canditatii vor fi constienti de indeletnicirile pe care le au. In felul acesta ii vei putea evalua in mod corect.

4. Fii atent si la potentialul candidatului, nu numai la experienta

Este firesc sa vrei un candidat cu un cv impresionant, iti ofera o oarecare incredere, insa nu ezita sa pariezi si pe persoanele care iti inspira seriozitate si determinare. Cauta o persoana care are un interes real in ceea ce priveste afacerea ta si ceea ce faci. In cazul in care pasiunea le-a trezit interesul pentru business-ul tau, loialitate si devotamentul sunt elemente care insotesc acest comportament si care il transforma pe candidat intr-un element important in dezvoltarea afacerii tale.

5. Apeleaza la internshipuri si perioade de proba

Nu poti sa iti dai seama de capacitatea pe care o are un candidat pentru postul pe care il oferi doar dintr-un singur interviu. Testeaza-le abilitatile si vezi ce potential au prin intermediul perioadelor de proba sau a internshipurilor. Vei avea ocazia sa vezi daca sunt potriviti pentru pozitia respectiva si daca pot face parte din echipa ta.

Sursa foto: Ai825/ Shutterstock.com