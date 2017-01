Equatorial, unul dintre principalii jucatori de pe piata de training din Romania, a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de peste un milion de euro, in crestere cu 37% comparativ cu rezultatul anului 2015. Cea mai mare pondere, de 65%, a activitatilor care au generat acest rezultat este dedicata proiectelor de tip game-based learning, o abordare gamificata pe care Equatorial a adoptat-o in 2014, odata cu rebrandingul din Achieve Global Romania.

Proiectul in care a fost concretizata noua directie de viziune a companiei este Equatorial Marathon, prima platforma de invatare prin joc care se adreseaza companiilor multinationale care inoveaza in procesul de invatare si dezvoltare al angajatilor. Jocul are ca metafora un maraton in jurul Ecuatorului, unde, pentru a putea avansa in cursa, participantii trebuie sa indeplineasca „provocari de alergare” care de fapt sunt sarcini si activitati din job-ul de zi cu zi a angajatilor.

In aproximativ un an si jumatate de activitate, in Equatorial Marathon au fost implementate 21 de proiecte in Romania si 2 in Polonia, platforma aflandu-se de asemenea in procesul de promovare pe pietele din Italia si Franta.

“Pentru 2017, ne-am propus sa consolidam cele doua directii strategice care au dus la cifrele frumoase din 2016 si chiar sa crestem cu inca 20% veniturile generate de Equatorial Marathon, prin exportul jocului pe pietele din Spania, Germania, UK si SUA. (...) A fost un an cu foarte multe eforturi, dar si rezultate pe masura lor.”, a declarat Dan Berteanu, managing partner Equatorial.

Equatorial este unul din principalii jucatori pe piata de training din Romania. Compania ofera consultanta si servicii de training pentru dezvoltarea organizatiilor, echipelor si indivizilor, construite cu ajutorul unor instrumente si metodologii bazate pe joc, programe complexe si personalizate clientilor pe care ii serveste.

Principalii concurenti pe piata de training din Romania sunt Ascendis, Human Invest, CBC Romania, TrendConsult Dale Carnegie Training Romania, Qualians, Hart Consulting, Accelera.

Sursa foto: Robert Kneschke, Shutterstock