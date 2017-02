Managerii companiilor industriale sunt pusi, an de an, in fata unei mari provocari: optimizarea costurilor de productie, astfel incat firma sa functioneze la capacitate maxima, dar cat mai eficient cu putinta.

Reducerea cheltuielilor inutile nu contribuie numai la cresterea profitului, ci si la consolidarea unei pozitii a companiei in domeniul in care activeaza. O companie care produce eficient, cu costuri cat mai mici, se poate extinde mai usor, poate investi in echipamente tehnologice care sa scurteze durata unui ciclu de productie si isi poate automatiza procesele, astfel incat produsele sale sa fie de o calitate cat mai buna.

Intr-un sondaj despre trendurile de optimizare, realizat de firma de studii de piata GatePoint Research, si publicat de revista Industry Week, mai multi manageri au dezvaluit care sunt strategiile pe care le-au aplicat cu succes pentru a-si reduce cheltuielile:

Cresterea duratei de viata a echipamentelor industriale

Calitatea echipamentelor folosite in procesul de productie este un factor extrem de important in stabilirea cheltuielilor pe care le presupune fabricarea produselor. Echipamentele de ultima generatie lucreaza mai rapid, mai bine si folosesc mai putine resurse. In acelasi timp, o companie care a investit in procesul de productie se va preocupa de mentenanta echipamentelor, astfel incat acestea sa reziste cat mai mult ca noi. Defectarea echipamentelor poate da peste cap procesul de fabricare si poate aduce pagube mari in conturile unei companii. Nu numai ca inlocuirea mecanismelor este foarte costisitoare, dar in unele cazuri poate tine productia pe loc un timp indelungat.

Primele care se defecteaza sunt, de obicei, sistemele hidraulice, care sunt supuse unui proces de coroziune mai intens si au in componenta dispozitive fabricate din materiale sensibile, care se deterioreaza mai rapid. Chiar daca erodarea echipamentelor nu poate fi oprita, ea poate fi incetinita semnificativ cu ajutorul unui astfel de ulei hidraulic, cu aditivi anti-uzura si anti-coroziune, care protejeaza echipamentele si componentele lor chiar si la temperaturi inalte. Astfel, acestea isi prelungesc durata de viata si functioneaza la fel de eficient mai mult timp.

Mentinerea pasului cu progresele tehnologice

Automatizarea este un alt pas important pentru o companie industriala care vrea sa isi scada costurile. In primul rand, un echipament tehnologic mai performant lucreaza mai rapid si la o calitate mai buna, folosind resurse mai putine. Optimizarea procesului de productie cu ajutorul tehnologiei reduce, de asemenea, riscurile erorilor umane. Mai multe produse vor trece astfel testul calitatii, iar resursele firmei vor fi mai bine folosite.

De asemenea, o companie care investeste in tehnologie isi poate amortiza mai rapid costurile, pentru ca nu va mai avea nevoie de un numar la fel de mare de angajati. Automatizarea inseamna si reducerea accidentelor de munca, precum si reducerea costurilor cu salariile, beneficii, concedii de odihna sau medicale, ceea ce se traduce in economii semnificative, in timp.

Scurtarea cailor de distributie

Multi producatori isi distribuie produsele printr-un sistem de distributie care include de multe ori si terti. Asta inseamna ca drumul produsului din fabrica pana in magazin este mai lung, iar costurile cresc. Peste 74% dintre managerii intervievati de GatePoint Research spun ca sunt in permanenta in cautare de noi cai prin care sa scurteze calea de distributie, iar 28% isi doresc sa reduca numarul de distribuitori cu care colaboreaza.

Din aceste motive, unele companii isi infiinteaza propriile canale de distributie a marfurilor si a produselor fabricate, astfel incat sa scurteze drumul produselor pana la raft si sa isi optimizeze cheltuielile.

Aceste strategii eficiente pot ajuta orice companie de productie sa isi optimizeze costurile si sa scurteze durata unui ciclu de productie, astfel incat sa fabrice mai repede, sa economiseasca resurse si sa se mentina pe o pozitie fruntasa in domeniul in care activeaza.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: Monkey Business Images