Un studiu al Societatii Americane de Design Interior arata ca 68% dintre angajati se plang adeseori de iluminatul din birourile in care lucreaza. Un procent atat de mare indica faptul ca multe companii fac aceeasi greseala cand vine vorba de amenajarea spatiilor de lucru si aleg o lumina prea puternica sau, dimpotriva, prea difuza, care le solicita mai mult vederea angajatilor si le oboseste ochii. Iata de ce ar trebui sa tina cont o companie care vrea sa imbunatateasca productivitatea cu ajutorul iluminatului:

Efectele negative ale iluminatului nepotrivit

Lumina prea slaba poate scadea productivitatea din mai multe motive. In primul rand, lumina difuza din spatiile de lucru poate cauza dureri de cap si pune presiune pe muschiul globului ocular. In plus, un spatiu iluminat insuficient nu ajuta la concentrare, esentiala pentru productivitatea angajatilor.

In majoritatea birourilor insa, mai frecvent este un iluminat prea puternic, care are un impact la fel de negativ. Iar pentru angajatii care lucreaza in fata calculatorului, lumina ecranului combinata cu cea a becurilor prea puternice este extrem de obositoare.

Lumina naturala creste productivitatea

Cea mai buna alternativa la iluminatul prea slab sau prea puternic este chiar lumina naturala. Un studiu britanic arata ca numarul de ferestre al unei cladiri este principalul factor care determina nivelul de satisfactie al angajatilor cu ambientul in care lucreaza. Insa ce pot face companiile pentru care este imposibil sa le ofere angajatilor mai multa lumina naturala la birou?

Mai multe cercetari au aratat ca, in acest caz, cea mai buna solutie este iluminatul care imita cat mai fidel lumina naturala si care poate fi controlat. Acesta are ca rezultate un grad mai mare de fericire a angajatilor, scaderea absenteismului, dar si o productivitate crescuta. Exista astfel de sisteme pentru iluminat dinamic, care influenteaza in mod pozitiv ceasul biologic, prin mentinerea starii de vigilenta a organismului, si stimuleaza buna dispozitie a angajatilor. Companiile care apeleaza la astfel de metode reusesc sa schimbe ritmul de lucru si sa obtina rezultate mai bune de la angajatii lor, fara sa faca si alte schimbari. Aceste sisteme de iluminare au avantajul si de a fi foarte eficiente din punct de vedere al energiei, astfel incat, lunar, companiile vor economisi bani cu facturile la curent.

Iata ce spune Andrew Jensen, un consultant in marketing si eficienta afacerilor, care a consiliat sute de companii si startup-uri din SUA, intr-un articol publicat pe site-ul sau: „Impactul iluminatului este unul substantial si, cu toate ca acele costuri cu renovarea plafonului si instalarea unui sistem performant de iluminare pare mare, acesta se amortizeaza datorita economiilor care se fac ulterior cu plata curentului electric, dar mai ales prin productivitatea sporita cu ajutorul acestei masuri. Spre sfarsitul anilor 1980, sistemele de iluminare de la oficiul postal din Reno, Nevada, au fost inlocuite, pentru a crea un mediu de lucru mai prietenos. Rezultatul a fost o economie de 50.000 de dolari anual, dar adevaratul succes a fost ca angajatii au devenit cei mai productivi din sistemul public, din jumatatea vestica a tarii”.

Culoarea luminii poate da un boost de productivitate

Exista un motiv pentru care nu este recomandat sa dormim cu laptopul pornit sau cu lumina de veghe a telefonului aprinsa. Orice ecran LCD raspandeste o lumina albastra, care ne tine creierul in alerta si nu ne lasa sa adormim. Daca acest lucru trebuie evitat pe parcursul noptii, avantajele luminii albastre pot fi exploatate pe timpul zilei, scrie Bloomberg. Cand vine vorba despre lumina, nu toate culorile sunt egale. Celulele fotosensibile din ochi detecteaza mai usor undele scurte de lumina albastra si ii transmit creierului semnale sa se trezeasca, suprimand secretia melantoninei, numit si „hormonul somnului”.

Un studiu publicat in jurnalul „Sleep” arata ca expunerea la lumina albastra inaintea inceperii unei sarcini importante poate fi o modalitate eficienta de a imbunatati performantele. Oamenii de stiinta au descoperit ca persoanele care au stat o scurta perioada de timp intr-o incapere intunecata, iluminata doar cu lumina albastra, au reusit sa termine mai repede sarcinile cognitive de lucru, fata de grupul de control care nu a fost supus experimentului. In mod remarcabil, efectul s-a pastrat mai mult de jumatate de ora dupa ce expunerea la lumina albastra s-a incheiat.

Asadar, iluminatul este un factor-cheie in influentarea productivitatii la locul de munca. Acele companii care tin cont de acest aspect in amenajarea spatiilor de lucru au angajati mai productivi si mai fericiti, o rata mai mica a erorilor umane si isi ating mai des obiectivele propuse.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: Monkey Business Images