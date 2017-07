Cum arata managerul ideal? Trecand peste infatisare, managerul ideal ar fi obiectiv, transparent, generos (nu egoist) si politic. De aceea, va aloca sarcinile potrivite fiecarui subordonat si va recompensa comportamentele ne-egoiste, creand o cultura de incredere si pastrand moralul echipei ridicat. Ar monitoriza performanta individuala si de grup cu precizie si ar oferi feedback la timp in asa fel incat sa creasca productivitatea. Fara discutie ca acesta s-ar baza mai mult pe date decat pe intuitie si ar face recomandari bazate pe fapte. Pe scurt, am obtine un portret-robot al managerului complet predictibil si plictisitor, scrie Revista CARIERE .

Si totusi, nu acesta este modul in care organizatiile selecteaza astazi manageri. Ele cauta sclipire si viziune, incredere in sine si curaj, care sa fie sau nu dublate de competenta. In ciuda informatiilor teoretice, inclusiv dovezi stiintifice legate de comportamentul unui manager bun, prea multi oameni sunt promovati in pozitii de conducere pe baza expertizei tehnice dobandite in functiile anterioare si, astfel, unii sfarsesc intr-o tranzitie de la un expert bun la un manager ineficient.

Sursa foto: Revista CARIERE