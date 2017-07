In septembrie 2016, firma WebDigital a introdus un nou sistem de lucru, in premiera pentru Romania: programul de patru zile pe saptamana, de marti pana vineri. Agentia, care are sediul in Bucuresti si e specializata pe campanii de promovare online, a vrut sa testeze ce se intampla cu productivitatea in conditiile in care timpul de lucru se reduce cu 20%, scrie Revista CARIERE.