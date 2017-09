Tinerii reprezinta o forta de munca deloc de neglijat pentru marile companii si nu numai. Investitiile care se fac in viitorul lor reprezinta o strategie castigatoare atat pentru millennials, cat si pentru angajatori. In Romania, eMAG a implementat un program al carui obiectiv este de a pregati tinerii angajati cu potential pentru ca in circa 5 ani acestia sa ocupe pozitii de conducere in cadrul companiei. Delia Sofonea, people director eMAG, a dezvaluit, intr-un interviu acordat wall-street.ro, ce calitati trebuie sa indeplineasca un candidat fara experienta pentru a fi angajat la eMAG, dar si cum sunt motivati angajatii sa ramana cat mai mult timp in companie.

In prezent, eMAG are 3.800 de angajati, la nivel de grup. In toate tarile in care eMAG este prezent, numarul angajatilor a crescut cu 30% in 2017, fata de 2016. Circa 700 de oameni lucreaza in departamentul de tehnologie, iar in perioada urmatoare se doreste cresterea echipei de IT cu 100 de persoane.

In fiecare luna, eMAG are peste 100 de joburi disponibile. Pe langa canalele clasice de recrutare, companie foloseste recrutori care cunosc bine nevoile fiecarui departament in parte.

Sursa foto: eMAG