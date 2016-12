Compania de stat CFR Calatori a anuntat joi ca va suplimenta cu vagoane, in perioada 23 decembrie 2016 – 2 ianuarie 2017, trenurile care circula pe cele mai solicitate rute din Bucuresti. In aceasta perioada, vor fi deschise doar trei agentii de voiaj ale CFR Calatori.

Pentru cresterea capacitatii de transport cu prilejul sarbatorilor de iarna, trenurile care circula pe cele mai solicitate rute din Bucuresti spre Craiova, Arad, Satu Mare, Vatra Dornei, Suceava, Iasi, Timisoara Nord, Brasov, Sibiu, Cluj Napoca, Constanta vor fi suplimentate cu vagoane clasa, vagoane de dormit si cusete, conform News.ro.

CFR Calatori recomanda achizitia din timp a biletelor, pentru a evita aglomerarile. ”Avand in vedere cererea mare de bilete din perioada sarbatorilor, recomandam pasagerilor sa achizitioneze din timp biletele, in special pentru trenurile de lung parcurs care au in compunere vagoane de dormit si cuseta. Acestea pot fi cumparate online cu o reducere suplimentara de 5 %. La verificarea lor in tren este necesara doar prezentarea id-ului de bilet primit pe e-mail”, se arata in comunicat. CFR Calatori reaminteste ca peste 130 de trenuri InterRegio au tarife mai mici in aceasta perioada, aferente rangului de tren Regio, atat la bilete cat si la abonamente.

In plus, la unele trenuri InterRegio de pe rutele Bucuresti –Galati, Galati – Buzau, Brasov – Iasi, Oradea – Cluj Napoca, Cluj-Napoca - Salonta si retur, preturile biletelor de clasa a 2-a, la tarif intreg (adult si copil), sunt reduse procentual cu 10% - 35%. In zilele de 25, 26 decembrie, 1 si 2 ianuarie, toate agentiile de voiaj CFR Calatori vor fi inchise, cu exceptia agentiilor Iulius Mall din Iasi, Carrefour si Titan din Bucuresti. Cele trei agentii vor fi deschise conform programului centrelor comerciale respective.

