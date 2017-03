Aproape o treime dintre angajatorii din Romania anticipeaza o crestere a numarului de angajati in al doilea trimestru din acest an, in timp ce doar 7% dintre reprezentantii companiilor prevad o scadere a personalului, potrivit unui studiu al grupului de resurse umane ManpowerGroup, privind perspectivele angajarii de forta de munca, publicat marti. Cererea mai mare de forta de munca este in Transilvania, in judetele dezvoltate si dinamice precum Cluj, Sibiu si Brasov, in timp ce Moldova si Oltenia au cea mai slaba oferta de locuri de munca.

In raportul anterior, cu previziuni de angajare pentru primul trimestru din 2017, doar 19% dintre angajatorii intervievati din Romania prevedeau cresteri ale numarului total de angajati, iar 13% indicau reduceri. In raportul actual, situatia pe piata fortei de munca arata o imbunatatire sensibila, potrivit News.ro.

"Pentru prima data in derularea editiei pentru Romania a studiului ManpowerGroup, lansata in trim. II/2008, Previziunea Neta de Angajare este pozitiva in toate cele opt regiuni si toate cele 10 sectoare de activitate din Romania, chiar daca gradul de incredere al angajatorilor se diferentiaza inca de la o regiune la alta si de la un sector la altul”, a declarat directorul strategic de marketing pentru Europa in cadrul ManpowerGroup, Corina-Bianca Gonteanu.

"Perspectivele de angajare luminoase si stabile, care le egaleaza pe cele mai optimiste raportate de la declansarea crizei economice incoace, denota o piata a muncii mai favorabila si diversificata, de care vor beneficia cei aflati in cautarea unui loc de munca, cu conditia sa detina competentele si abilitatile cautate, atat cele profesionale, cat si cele interpersonale", a completat Gonteanu.

Pe regiuni, cele mai mari intentii de angajare pentru al doilea trimestru din 2017 sunt ale companiilor din regiunea Centru, din care fac parte judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu (+29%), Nord-Vest (+24%) si Sud (+23%).

In schimb, in regiunea Nord-Est, ce include sase judete din Moldova, sunt cele mai slabe perspective de angajare pentru al doilea trimestru din 2017, cu nivel al previziunilor nete de +3%, in timp ce in regiunea Sud-Vest Oltenia, nivelul este de +6%, cifrele fiind ajustate sezonier.

Cercetare mai arata ca, in intervalul aprilie-iunie 2017, numarul total de angajati ar putea sa creasca in toate cele 10 sectoare de activitate analizate.

"Angajatorii din sectorul industrie prelucratoare raporteaza cele mai puternice perspective de angajare, cu o previziune neta de angajare de +31%, in timp ce angajatorii din sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul anticipeaza la randul lor o piata activa a muncii, raportand o previziune de +30%", puncteaza autorii studiului.

La polul opus, in agricultura si in industria extractiva sunt cele mai slabe sanse de a gasi un loc de munca in trimestrul al doilea din acest an, in conditiile in care indicatorul perspectivelor de angajare este de doar +3%.

Dupa opt trimestre consecutiv de valori negative, sectorul energiei electrice, apa si gaze raporteaza pentru al doilea trimestru din 2017 o previziune neta de angajare pozitiva, de +8%.

Studiul a fost realizat in urma unei cercetari pe teren derulate in Romania in intervalul 18 - 31 ianuarie 2017, pe un esantion reprezentativ de 625 de angajatori. Rezultatele au o marja de eroare de +/-3,9%.

Ultimele statistici oficiale arata ca numarul de someri a ajuns in ianuarie la 487.904, nivel minim din 1994, de cand exista astfel de statistici, iar rata somajului a coborat la 5,4%, cel mai mic nivel din 2008.