Enel are in plan investitii in Romania de 329 milioane euro pana la sfarsitul ciclului actual de reglementare, in 2018, din care 151 milioane de euro anul acesta si 178 milioane de euro anul viitor.

Anul acesta, aproximativ 139 de milioane de euro vor fi investite in operatiunile de distributie, iar anul viitor 168 de milioane de euro vor fi alocate pentru imbunatatirea performantei retelei.

“Enel este un investitor important in sectorul energetic din Romania, cu o prezenta puternica in toate segmentele cheie ale strategiei sale nivel de grup: distributie, clienti si energie din surse regenerabile. Vom continua programul de investitii pentru a imbunatati serviciile, prin marirea gradului de automatizare a retelelor de distributie, precum si prin dezvoltarea canalelor de comunicare cu clientii si a ofertei de servicii cu valoare adaugata”, a declarat Georgios Stassis, Country Manager Enel in Romania.

De la intrarea pe piata, compania a facut investitii de peste 3 miliarde de euro. Valoarea investitiilor realizate in retelele de distributie in perioada 2005-2016 se ridica la 1,584 miliarde de euro.

Ca urmare a modernizarii retelelor, cele trei companii E-Distributie - care acopera regiunile Muntenia Sud, Banat si Dobrogea - sunt in topul celor mai performanti operatori de distributie de energie electrica din Romania in privinta serviciilor in ultimii ani. Conform datelor raportate Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) pentru 2015, indicatorul SAIDI (durata medie a intreruperilor neplanificate pentru fiecare client) pentru E-Distributie Muntenia a fost de 221 minute, cel mai bun nivel din tara, media nationala fiind de 308 minute.

E-Distributie Dobrogea si E-Distributie Banat au avut, de asemenea, performante mai bune decat media pe tara, cu SAIDI de 234 minute, respectiv 247 minute. In 2016, indicatorii de performanta s-au imbunatatit si mai mult conform datelor preliminare, pana la aproximativ 175 minute pentru E-Distributie Muntenia, fiind in continuare in scadere si in cazul celorlalte doua companii de distributie.

Cum arata planurile Enel

Enel vrea sa vanda gaz clientilor din rezidential. Nu a luat inca o decizie cand va incepe sa faca acest lucru, inca monitorizeaza piata.

In ceea ce priveste piata de electricitate liberalizata, compania este prezenta deja pe aceasta piata si se asteapta ca activitatea sa devina din ce in ce mai competitiva. In acest segment, Enel vrea sa se pozitioneze ca lider.

Pe segmentul de furnizare de energie electrica, Enel va continua sa modernizeze operatiunile si sa se concentreze pe nevoile clientilor. Compania a lansat recent noul site, precum si o noua versiune a aplicatiei MyEnel, care permite clientilor sa acceseze de pe dispozitivele mobile date privind facturarea sau sa transmita indexul contorului. Oferta pentru clienti a fost extinsa cu servicii ca Enel Asistenta si Enel Asistenta+, care ofera asistenta de urgenta pentru repararea instalatiilor interioare de electricitate si apa sau a boilerelor electrice. De asemenea, compania are acum in oferta un abonament de furnizare de energie electrica pentru care clientii pot face toate operatiunile online, de la incheierea contractului pana la plata facturii, si a introdus produse electronice in magazinul online.

Enel este o companie energetica multinationala, jucand un rol important pe pietele globale de electricitate, gaze naturale si energii din surse regenerabile. Grupul Enel activeaza in peste 30 de tari de pe patru continente si are o capacitate instalata neta de productie de energie de circa 83 GW. Enel distribuie electricitate si gaze naturale printr-o retea de peste 2 milioane km, are peste 65 de milioane de clienti casnici si companii in toata lumea, care reprezinta cea mai mare baza de clienti comparativ cu firmele europene din domeniu. Enel este cea mai mare companie integrata de utilitati din Europa dupa capitalizarea de piata si una dintre primele companii de electricitate de pe continent in ceea ce priveste capacitatea instalata si EBITDA raportat.

Prezenta pe piata din Romania inca din 2005, Enel este, in acest moment, cel mai mare investitor privat in domeniul energetic, cu operatiuni in sectorul distributiei si furnizarii de electricitate, dar si al productiei de energie electrica din surse regenerabile. Enel are peste 3.100 de angajati in Romania si ofera servicii unui numar de 2,8 milioane de clienti din trei zone importante ale tarii: Muntenia Sud (inclusiv Bucuresti), Banat si Dobrogea, acoperind o treime din piata locala de distributie. Enel continua dezvoltarea unui program de investitii pentru imbunatatirea serviciilor, a sigurantei si performantei retelelor si implementarea pe plan local a standardelor de mediu ale grupului Enel.