Afacerile furnizorului de servicii medicale private Sanador au inregistrat o crestere de circa 10 milioane euro anul trecut fata de 2015. Si numarul angajatilor companiei a crescut puternic in ultimii ani, de la 476 in 2011 pana la peste 1.100 in 2016. Vezi in continuare ce profit a inregistrat compania in ultimii ani.

Prima clinica Sanador a fost deschisa in februarie 2001 si era dotata cu laborator propriu de analize medicale. Astazi, furnizorul de servicii medicale private opereaza in patru clinici si un spital, toate aceste unitati medicale fiind in Bucuresti.

In urma cu trei ani Sanador inregistra un profit de 6,6 milioane lei, mai mare decat cel inregistrat in 2015 - 4,3 milioane lei sau 2016 - 6,1 milioane lei. Anii in care compania a fost in pierdere au fost 2011 cu 15 milioane lei si 2012 cu 993.000 lei. In schimb cifra de afaceri nu a scazut de atunci si a crescut de la 176,7 milioane lei in 2014 la 233,7 milioane in 2016.