Cifra de afaceri a companiei a fost anul trecut de 331 milioane lei, in crestere cu 4% fata de anul anterior, profitul fiind de 17.271 de lei. In 2015 compania inregistra pierderi de 13 milioane de lei, potrivit datelor Ministerului de Finante. La finalul anului trecut, in companie lucrau un numar mediu de 569 de angajati.

Revenirea pe profit este justificata de reprezentantii companiei prin eficientizarea operatiunilor de productie si prin investitiile realizate in cele doua fabrici ale producatorului, din Cluj-Napoca si Targu Mures.

Totodata, rezultatele companiei au fost sustinute de cresterea cererii pentru intreaga gama Napolact, a brandului Frico si in special a Napolact Pur si Simplu si BIO.

„Obiectivul nostru a fost acela de a continua eficientizarea intregii activitati a companiei dupa consolidarea sub o singura entitate in cursul anului trecut. Ne-am concentrat pe retehnologizare, cresterea capacitatii, in paralel cu dezvoltarea gamelor de produse si continuarea investitiilor in brandurile noastre, toate acestea contribuind la un rezultat net pozitiv. Cresterea vanzarilor a fost un obiectiv secundar, la care a contribuit semnificativ pariul nostru de a investi si a dezvolta segmentul local de lactate autentice prin gama „Pur si Simplu”, pentru care folosim doar lapte si fermenti naturali, si prin gama BIO cu produse dezvoltate local pentru consumatori romani”, a declarat Cornel Caramizaru, director general FrieslandCampina Romania.

In cursul anului trecut producatorul a integrat activitatile FrieslandCampina S.A, Napolact S.A si Industrializarea Laptelui Mures S.A intr-o singura entitate, FrieslandCampina S.A si a consolidat, totodata, raportarea financiara.

In 2016 compania a extins numarul fermelor din Ardeal de la care colecteaza materie prima BIO pentru brandul Napolact la 60 de producatori.

FrieslandCampina este prezenta pe piata din Romania cu brandurile Napolact, Frico, Milli, Oke si Dots si ofera o gama larga de produse: lapte de consum, iaurt, branza, unt si gustari pe baza de lapte.

Multinationalele precum Lactalis, Danone, FrieslandCampina si Olympus au ajuns sa controleze mai bine de 50% din piata locala a produselor lactate, o industrie estimata la 800 de milioane de euro anual. Impreuna, aceste companii au peste 2.000 de angajati si afaceri care depaseau, la nivelul lui 2015, valoarea de 2 miliarde de lei, potrivit datelor furnizate de RisCo.