Alevia, compania romaneasca specializata in productia de suplimente alimentare si ceaiuri, a finalizat lucrarile pentru un nou spatiu de lucru, investitie estimata la aproximativ 2 milioane de euro. In baza acestei extensii si a maririi spatiului de productie, compania estimeaza o crestere a cifrei de afaceri cu minim 20% anual in urmatorii 5 ani. Totodata, Alevia preconizeaza un nou val de angajari si isi propune sa creasca numarul angajatilor cu 30-40 de persoane.

Extinderea aduce cu sine o serie de investitii care vizeaza achizitia de noi utilaje, dezvoltarea portofoliului de produse si a zonei de resurse umane.

In planul de investitii se regaseste achizitia unei hale cu o suprafata de 2.000 mp si inca una alaturata de 1.000 mp, in total 3.000 mp. Hala de 2.000 mp gazduieste depozitul de livrari, care a fost relocat din vechiul spatiu de depozitare, sectia de ceaiuri si 3 noi linii de productie, iar cea de 1.000 mp gazduieste depozitele de materie prima si de produse finite.

Suprafata noului depozit de livrari s-a marit astfel de la 170 mp la 600 mp, iar depozitarea se face pe 6 niveluri in loc de 3, cum era in depozitul anterior. Sectia de ceaiuri dispune in prezent de o suprafata de 500 mp si pentru aceasta a fost achizitionata o serie de utilaje noi menite sa dubleze capacitatea de productie.

Investitia alocata pentru utilajele noi la nivelul fabricii pe toate sectiile a fost de 300.000 de euro.

In ceea ce priveste cele 3 linii noi de productie, Alevia aduce odata cu acestea cateva schimbari in gama sa de produse, lansand produse care nu tin de activitatea precedenta de productie. Una dintre aceste noi game este gama food, recent lansata pe piata, care contine 27 produse: seminte, fructe uscate si nuci crude, importate de la cel mai mare furnizor din Olanda, iar celelalte doua game sunt inca in lucru la ora actuala.

Pe langa dezvoltarea zonei de productie, va fi adusa o investitie si in ceea ce priveste personalul. Astfel, compania, care numara la ora actuala 210 angajati, preconizeaza un nou val de angajari si isi propune sa creasca numarul angajatilor cu 30-40 de persoane.

Ca urmare a extensiei, Alevia estimeaza si o evolutie ascendenta la nivelul cifrei de afaceri anuale. In baza realizarii financiare inregistrate in 2016, cand a incheiat anul financiar cu o cifra de afaceri de 5 milioane de euro si, implicit, cu o crestere de 17% fata de 2015, compania preconizeaza cresterea cifrei de afaceri cu minim 20-25%. Cresterea afacerilor se bazeaza pe vanzari de peste 2 milioane cutii de suplimente si aproximativ 3.5 milioane cutii de ceaiuri anual. Cele mai vandute branduri in 2016 au fost Ginkana Ginkgo Biloba, Coenzima Q10, Silfide, Noni si Propolis C.

Inaugurarea unui nou spatiu de lucru se inscrie in strategia Alevia in vederea atingerii unei cifre de afaceri in valoare de 5.8 milioane de euro in 2017. In aceeasi strategie se inscrie si intrarea pe 5 noi piete prin lansarea a 50 de produse dedicate.

Alevia este o companie romaneasca infiintata in 1994, specializata in productia de suplimente alimentare si ceaiuri. Compania, in care lucreaza 210 angajati, produce 140 de tipuri de suplimente nutritive si 60 de sortimente de ceaiuri, disponibile in peste 4.000 de farmacii si magazine din Romania.