Odata cu lansarea noului catalog IKEA, ce are ca element central living-ul, reprezentantii IKEA au inaugurat noul showroom din cadrul magazinului din Baneasa. Este vorba de un spatiu de 1.500 de metri patrati, ce include sapte modele noi de camere amenajate. Investitia, care se ridica la 100.000 de euro, reprezinta cea mai mare schimbare din ultimii zece ani, de cand IKEA este prezenta in Romania, perioada in care a vandut 120 de milioane de produse si a inregistrat 30 de milioane de vizite.

Reprezentantii IKEA au prezentat si rezultatele unui studiu referitor la modul in care romanii folosesc sufrageria. Astfel, 85% dintre romani folosesc living-ul ca spatiu de socializare, dar si de odihna (45%) si pentru divertisment si relaxare (44%). Opt din zece romani folosesc sufrageria si drept camera de dormit, jumatate dintre acestia in mod permanent si cealalta jumatate ocazional, in special atunci cand primesc oaspeti. Rezultatele acestui studiu se regasesc si in camerele amenajate in noul showroom, care au fost denumite in functie de modurile de utilizare posibile, printre denumiri numarandu-se ”sport”, ”cinema”, ”concert”, ”arts”, ”kids” si ”disco”. Legat de preturile produselor din noul catalog, reprezentantii companiei au declarat ca ”am reusit sa le mentinem la acelasi nivel la toata gama din catalog”.

Anul trecut, IKEA Romania a inregistrat o cifra de afaceri de 556 milioane de lei (123,84 milioane euro, la un curs mediu de 4,49 lei pentru un euro) si un profit net de 28,13 milioane de lei (6,26 milioane de euro), potrivit datelor de pe site-ul Ministerului de Finante. Spre comparatie, in 2014 – datele aferente anului 2015 nu sunt disponibile pe site-ul ministerului –, compania a inregistrat o cifra de afaceri de 394,47 milioane de lei (88,84 milioane de euro, la un curs mediu anual de 4,44 lei pentru un euro) si un profit net de 11,36 milioane de lei (2,56 milioane de euro).

De notat este ca intrarea IKEA in Romania s-a produs intr-o perioada in care segmentul rezidential, un sector generator de business pentru producatorii de mobila, era in plin avant. In 2007 a fost finalizata, la nivelul Bucurestiului, o suprafata locuibila desfasurata totala de 182.021 metri patrati. In perioada de criza economica suprafata finalizata scazut, pentru ca anul trecut sa atinga 210.846 metri patrati.

Momentan, produsele IKEA, dintre care o parte sunt fabricate in Romania – in cadrul conferintei de presa prilejuita de inaugurarea noului showroom a fost prezentat un minidocumentar despre fabricarea scaunului Strandmon, produs la Lapus – pot fi achizitionate doar din magazinul din Baneasa, singurul din Romania al producatorului suedez de mobilier. Legat de al doilea magazin, ce urmeaza a fi edificat in zona Theodor Pallady din Bucuresti, reprezentantii IKEA au declarat ca in prezent proiectul este in faza de obtinere a autorizatiei de construire.