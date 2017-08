Compania Spartan, care detine 32 de restaurante si are in plan extinderea pana la 40 de unitati pana in 2018, inclusiv in afara Romaniei, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 14 milioane de euro.

Reprezentantii lantul de restaurnate Spartan, care face parte din grupul de francize Strong MND Corporation, spun ca planurile de extindere vizeaza atingerea unui numar de 40 de unitati pana la anul, atat in Romania, cat si in afara tarii. In prezent, exista 32 de restaurante care opereaza sub acest brand, 12 unitati proprii si alte 20 in sistem de franciza, deschise in Capitala si in alte 19 orase din tara, in care lucreaza peste 700 de persoane.

In conditiile extinderii, parteneriatul incheiat acum trei ani cu o fabrica de procesare si o ferma in care sunt crescuti pui, situate in apropierea Bucurestiului, in comuna Ciorogarla, devine foarte important, intrucat asigura aprovizionarea constanta si rapida a restaurantelor. Ferma si fabrica au fost infiintate in anul 2001 si modernizate de mai multe ori de-a lungul timpului. Investitia totala in acest complex, detinut de firma Romsad, se ridica la circa 3,5 milioane de euro.

“Am observat in ultimii ani ca oamenii au devenit mult mai atenti la ce mananca, fapt care ne bucura foarte mult. Toata carnea pe care o folosim in restaurantele Spartan provine de la animale crescute in conditii optime si hranite natural, cu graunte si furaje neafectate chimic. La Ciorogarla, puii sunt crescuti la sol, carnea este 100% naturala, iar imediat dupa ce este transata, este fragezita in iaurt si tinuta intr-un bait natural din ardei kapia, morcov, ceapa, usturoi si miere de albine. Gustul sau este desavarsit prin rumenirea la flacara”, a explicat Anisoara Bataiosu, Director General S.C. Strong MND Corporation S.R.L.

Ferma e construita pe o suprafata de 10.000 de metri patrati si are o capacitate de productie de 850 de tone pe an. In imediata sa apropiere exista si o fabrica de procesare care ocupa 1.700 de de metri patrati unde pot fi prelucrate 250 de tone de carne lunar. In cadrul acestei unitati sunt utilizate cele mai moderne tehnici de procesare si de depozitare a carnii. Temperatura este controlata in toate spatiile de productie si exista un tunel destinat congelarii rapide, unde sunt mentinute in permanenta -40 °C. Exista, de asemenea, doua depozite pentru stocarea carnii: unul cu o capacitate de 80 de tone, unde este pastrata o temperatura intre 0 si 4 °C si unul cu o capacitate de 60 de tone si o temperatura de -18 °C.

“Noi avem o experienta de aproape 20 de ani in zootehnie, perioada in care ne-am dezvoltat si adaptat in permanenta la cerintele pietei si la reglementarile internationale. Am colaborat cu nume importante din industrie si credem in cresterea animalelor in mod natural, respectand conditiile de sustenabilitate. Preocuparea noastra pentru un proces zootehnic cat mai curat, se imbina perfect cu dorinta celor de la Spartan de a avea carne de cea mai buna calitate, asa ca sunt optimist ca vom coopera la fel de bine multi ani de acum incolo”, adauga Narciz Bogdan, Director General S.C. Romsad S.R.L.

In cat timp ajunge carnea la restaurantele Spartan de la ferma de pui din Ciorogarla?

Ferma de la Ciorogarla adaposteste circa 400.000 de pui, in patru hale care ocupa aproximativ 4.000 de metri patrati. Animalele primesc hrana naturala, nealterata de hormoni de crestere sau alte componente de natura chimica si sunt crescute in conditii adaptate tuturor regulamentelor europene in ceea ce priveste zootehnia. Toti puii sunt crescuti la sol, sistem agreat atat de Uniunea Europeana, cat si de majoritatea specialistilor in domeniu care sustin ca astfel carnea este mai sanatoasa, dar si mai gustoasa. Carnea puilor crescuti la sol este mai bogata in nutrienti, pentru ca animalele nu sunt stresate si iau mai incet, dar firesc, in greutate.



Carnea de pui este transata, portionata si pregatita intr-un bait special, iar apoi este transportata in toata tara, cel mai scurt timp posibil. Distributia se face cu masini rapide, in care este mentinuta o temperatura adecvata pentru pastrarea carnii in cele mai bune conditii, conform cu normele sanitar-veterinare in vigoare. Intr-un interval cuprins intre o ora si maximum 12 ore (in cazul unitatilor Spartan situate in cele mai indepartate orase de Bucuresti), carnea ajunge la toate cele 32 de restaurante din cadrul lantului. In cadrul complexului de la Cirogarla, Spartan proceseaza atat carnea de la puii crescuti aici, cat si carnea de porc, vita si berbecut, care provine de la alti crescatori.