IKEA va investi aproximativ 80 de milioane de euro in cel de-al doilea magazin din Bucuresti, care va avea o suprafata de peste 37.000 de metri patrati si va angaja aproximativ 300 de persoane. Recrutarea angajatilor este planificata sa inceapa cu aproximativ un an inainte de deschiderea magazinului, asa cum se intampla de obicei in cazul proiectelor IKEA similare. Contractorii selectati vor incepe constructia imediat ce vor fi obtinute toate autorizatiile necesare, iar incheierea constructiei este planificata sa aiba loc intr-un an de la inceperea efectiva a acesteia.

IKEA a obtinut autorizatia de construire pentru amenajare si sistematizare teren si imprejmuire provizorie emisa de Primaria Sectorului 3 si a incheiat procesul de selectie pentru principalul constructor al magazinului IKEA din Bucuresti pe 6 septembrie 2017. Magazinul de pe bulevardul Theodor Pallady nr. 57 va fi construit de antreprenorul general Bog’Art. In acest moment, obiectivul companiei este deschiderea magazinului IKEA de pe Bulevardul Pallady inainte de finalul anului 2018.

„Finalizarea procesului de selectie a constructorului este un moment important pentru noi. Acum suntem cu un pas mai aproape de inceperea constructiei si de deschiderea celui de-al doilea magazin IKEA din Bucuresti. In acest moment, ne bucuram sa anuntam ca in aceasta saptamana am obtinut autorizatia de construire pentru amenajare si sistematizare teren si imprejmuire provizorie emisa de Primaria Sectorului 3. Am obtinut deja 24 de avize si acorduri si asteptam obtinerea ultimelor doua avize necesare: unul din partea Directiei Administratiei Domeniului Public Sector 3 si altul de la Brigada de Politie Rutiera. Dupa emiterea acestora, documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire a magazinului IKEA va fi depusa. Suntem increzatori ca, prin sprijinul si buna colaborare pe care am avut-o pana acum cu Primaria Sectorului 3, cu Primaria Generala a Capitalei si cu toate autoritatile relevante implicate, vom finaliza cu siguranta acest proces si ca vom obtine avizele necesare in cel mai scurt timp posibil. Ne dorim ca acest lucru sa se intample cat mai curand, deoarece numai atunci vom putea solicita autorizatia de construire pentru noul magazin, cand vor fi indeplinite toate conditiile prealabile pentru construirea magazinului”, declara Vladislav Lalic, Property and Expansion Manager IKEA South-East Europe

Procesul de pre-calificare pentru selectarea constructorului a implicat peste 250 de companii si furnizori, acoperind in totalitate piata constructiilor din Romania. In licitatia pentru constructia magazinului IKEA Pallady, s-au precalificat 19 companii de constructii si, dupa patru runde de negocieri, au ramas doi dintre cei mai competitivi ofertanti. Constructorul finalist a fost ales pe baza unor criterii foarte clare, precum: abilitatea de a finaliza proiectul la timp, echipa, managementul, colaborarile anterioare, stabilitatea financiara din ultimii cinci ani, cea mai buna solutie tehnica de calitate si pretul competitiv. Alte aspecte extrem de importante au fost referintele corespunzatoare ale contractantului si indeplinirea tuturor conditiilor si cerintelor IKEA, specificate in politica de afaceri globala a IKEA, care se refera si la dezvoltarea sustenabila si la modul responsabil si etic de a face afaceri. Lucrarile vor incepe imediat ce vor fi indeplinite toate conditiile pentru constructie.