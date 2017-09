Cat dureaza si cat costa descoperirea unui medicament

Potrivit unui raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), consumul de medicamente a crescut in ultimii ani la nivel global, iar predictiile arata o crestere dramatica a acestuia, mai ales pentru o serie de boli cronice. Cu totii stim, in mare, ce este un medicament si la ce foloseste. Pentru a intelege insa in profunzime aspectele legate de medicamente, trebuie sa stim si cum sunt descoperite.

Din punct de vedere chimic, un medicament este o molecula formata din unul sau mai multi atomi. Numarul posibil de molecule ce ar putea deveni medicamente este urias: numarul de structuri moleculare posibile este mai mare decat numarul de secunde estimat ca ar fi trecut de la Big Bang. Din aceste nenumarate posibilitati, cercetatorii identifica mii si mii de compusi noi, ce sunt ulterior analizati pentru a stabili care dintre acestia au potentialul de a deveni medicamente, potrivit Roche Media Hub.

Care este insa drumul de la o molecula prototip pana la medicamentele care salveaza vieti? Procesul incepe de la o nevoie medicala neacoperita inca, deci de la nevoia de a trata o anumita boala. Apoi, cercetatorii se gandesc la toate ipotezele asupra cauzelor bolii respective. Pornind de la aceste informatii, oamenii de stiinta stabilesc apoi strategiile de cercetare, care duc la descoperirea unei molecule ce ar putea deveni medicament. Ulterior, moleculele promitatoare sunt evaluate si analizate in laborator, unde de multe ori sufera o serie de modificari pentru a obtine forma finala.

Cele mai multe cercetari si teste trebuie facute pe organisme vii

In continuare, incepe faza de testare. In domeniul farmaceutic, progresul medicinei inseamna vieti salvate, boli vindecate si un viitor mai bun pentru milioane de oameni. Din pacate, pentru a atinge aceste scopuri, chiar si in secolul 21, cercetarea medicala nu se poate desfasura fara experimente pe animale. De altfel, multe teste si cercetari nu pot se pot realiza decat pe organisme vii. De exemplu, in cele mai multe cazuri, experimentele pe animale sunt cele care releva potentialele efecte secundare periculoase ale moleculelor cercetate, care altfel ar fi dificil de observat. Cu alte cuvinte, experimentele pe animale au rolul de a asigura siguranta pacientilor.

Aceasta etapa initiala de cercetare poate confirma sau nu asteptarile oamenilor de stiinta cu privire la molecula respectiva. Daca acestea se confirma, urmeaza etapa de studii clinice. Studiile clinice urmeaza un plan bine stabilit, iar in urma acestora se demonstreaza daca molecula ce va deveni medicament are eficacitatea dorita si este bine tolerata de pacienti. Rezultatele studiilor clinice sunt apoi prezentate la evenimente medicale si in publicatii specializate.

Aprobarea unui medicament poate dura si cativa ani

Ultima etapa inaintea lansarii comerciale a medicamentului o reprezinta aprobarea din partea autoritatilor de reglementare, care sunt responsabile pentru verificarea si monitorizarea sigurantei si eficacitatii medicamentelor. Cele mai importante autoritati sunt European Medicine Agency (EMA), pentru tarile membre ale Uniunii Europene si Federal Drug Administration (FDA) pentru Statele Unite ale Americii. Cand un medicament nou este depus pentru aprobare, autoritatea de reglementare solicita documentatie extinsa privind acest produs. Aceasta implica de obicei sute de dosare, multe dintre ele trebuind a fi depuse in copii multiple. Timpul scurs de la depunerea documentatiei pana la eventuala aprobare poate fi si de cativa ani, in anumite cazuri.

Pentru ca un medicament sa poata ajunge la pacientii care au nevoie de el, trebuie produs la scara larga. Daca la inceputul secolului trecut, procesul de fabricatie a medicamentelor era oarecum similar cu cel al produselor de larg consum, astazi, gradul ridicat al tehnologiei necesare productiei medicamentelor moderne a impus cele mai inalte standarde de calitate. Este estimat ca investitia intr-o facilitate de productie pentru medicamente poate ajunge acum la peste 500 de milioane de dolari.

Medicamentul ajunge la pacient dupa cel putin 10 ani si peste un miliard de dolari investiti

Medicamentul poate fi produs sub forma de pastile, capsule, fiole sau seringi pre-umplute. Ulterior, medicamentul este ambalat, acest ambalaj incluzand obligatoriu si prospectul – totul in conformitate cu reglementarile nationale. Abia acum, medicamentul devine disponibil pentru pacienti, prin prescrierea de catre medic. Lunga calatorie a moleculei spre a deveni medicament ajunge astfel la final. Dupa cel putin 10 ani si peste 1 miliard de dolari investiti.

Sursa foto: Matej Kastelic / Shutterstock.com