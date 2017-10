In cea de-a doua jumatate a anului, grupul Hornbach estimeaza o crestere a cheltuielilor, asociata, printre altele, cu digitalizarea comertului cu amanuntul. In acelasi timp, o contributie tot mai importanta la cresterea cifrei de afaceri o au si activitatile online din cadrul concernului.

Cifra de afaceri a sub-concernului operativ Hornbach Baumarkt AG a continuat sa creasca in decursul exercitiului financiar 2017/2018 in reteaua de distributie din Europa mult mai mult in comparatie cu media din sectorul DIY. Potrivit unui comunicat de presa al companiei, cifra neta de afaceri a crescut in cel de-al doilea trimestru 2017/2018 cu 3,9%, ajungand la 1.042,7 milioane euro (comparativ cu 1.003,6 milioane euro in anul precedent) si in primul trimestru 2017/2018 cu 5,4%, ajungand la 2.173,1 milioane euro (comparativ cu 2.062,5 milioane euro in anul precedent). Prin ajustare comparativa si raportata la cursul de schimb, cifra de afaceri a crescut in al doilea trimestru cu 2,6%, iar in prima jumatate a anului cu 4%.

Cresterea in sectorul de bricolaj vine pe fondul intensificarii activitatilor comerciale din afara Germaniei. In timp ce in Germania cifra de afaceri a crescut in al doilea trimestru cu 0,3%, iar in prima jumatate a anului cu 2,0%, cresterile in restul Europei au fost de 8,3%, respectiv 9,5 %. Cota externa din cifra de afaceri a sub-concernului a crescut astfel de la 44,6% la 46,3%. O contributie tot mai importanta la cresterea cifrei de afaceri o au si activitatile online din cadrul concernului.

“Comertul online reprezinta o componenta integrala a formatului nostru comercial. Online si offline se imbina la Hornbach intr-un tot unitar. De la lansarea online in Germania in anul 2010, am investit aproape un sfert de miliard de euro in digitalizarea continua a modelului nostru de afaceri. Transformarea digitala a comertului este unul dintre principalele obiective din acest sector. Internetul ne permite sa castigam noi clienti si in afara zonei de acces la magazinele stationare si sa ii convingem de calitatea produselor Hornbach”, a declarat Albrecht Hornbach la conferinta semianuala de presa din Frankfurt.

La data de 31 august 2017, Hornbach dispune de comert online in Germania, Austria, Elvetia, Olanda, Luxemburg si Cehia. In septembrie 2017, reteaua s-a extins cu magazinul online Hornbach din Slovacia. In cea de-a doua jumatate a exercitiului financiar 2017/2018, se vor da in functiune si magazinele online din Suedia si Romania.

Crestere si pentru Hornbach Baustoff Union GmbH

Sub-concernul operativ Hornbach Baustoff Union GmbH (HBU), care se concentreaza pe nevoile clientilor din industria principala si secundara a constructiilor, precum si pe dezvoltatorii privati, a inregistrat din nou cresteri semnificative ale cifrei de afaceri. Dupa o crestere de 7,5%, respectiv 71,4 milioane euro in cel de-al doilea trimestru, sub-concernul a inregistrat in prima jumatate a anului 2017/2018 o crestere a cifrei de afaceri de 10,4%, ajungand la 136,1 milioane euro. Cele mai mari cresteri ale cifrei de afaceri au fost inregistrate de HBU la gamele clasice de sortimente „Inginerie structurala”, „Acoperisuri” si „Gradini”.