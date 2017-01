Romania a inregistrat in 2016 o putere medie de cumparare sau un venit disponibil pe cap de locuitor de 4.181 de euro, in crestere cu 12% fata de 2015, si ramane pe locul 33 in clasamentul european, potrivit unui studiu publicat miercuri.

Cu o putere medie de cumparare sau venit disponibil pe cap de locuitor de 4.181 de euro, Romania ramane pe locul 33 in clasamentul european, la fel ca in 2015, potrivit studiului GfK “Puterea de cumparare in Europa 2016". Potrivit cercetarii, bucurestenii au cea mai mare putere de cumparare: 6.288 de euro pe cap de locuitor, cu 50 de procente peste media pe tara. Aceasta cifra plaseaza locuitorii capitalei la aproximativ acelasi nivel cu locuitorii din Polonia (locul 29 in Europa), conform News.ro.

Judetele aflate in top zece sunt de fapt singurele cu o putere de cumparare peste media nationala, toate celelalte 32 situandu-se sub aceasta. Cel mai aproape de medie este judetul Alba, cu 4.129 de euro pe cap de locuitor, ceea ce plaseaza Alba pe locul 11 in clasament. Judetul Vaslui ocupa ultimul loc intre cele 42 de judete din Romania.

Puterea de cumparare a locuitorilor sai este de 3.054 de euro. Aceasta este cu 28% sub media pe tara si la aproximativ acelasi nivel de venit disponibil cu locuitorii Serbiei sau Macedoniei (pozitia 35, respectiv 36 in Europa). La nivel european, venitul net disponibil al populatiei variaza substantial intre cele 42 de tari analizate in studiul GfK. Cea mai mare putere medie de cumparare este in Liechtenstein, Elvetia si Luxemburg, in timp ce cea mai slaba se inregistreaza in Belarus, Moldova si Ucraina, se mai arata in studiu.

Indicele privind puterea de cumparare reprezinta venitul anual disponibil pe cap de locuitor, dupa scaderea taxelor si a contributiilor sociale. Cifrele comunicate de GfK pentru puterea de cumparare au fost realizate in euro pe baza cursului de schimb mediu din 2016 pentru monedele nationale in cauza (asa cum sunt ele raportate de Comisia Europeana).

Castigul salarial mediu net la nivel national, care include atat salariile, cat si bonusurile sau tichetele de orice tip pe care le primesc angajatii, a crescut cu 3%, sau 64 lei, in noiembrie 2016 fata de nivelul din luna precedenta, pana la 2.172 lei (482 euro), iar ritmul anual de crestere a accelerat la 13,2%, potrivit Institutului National de Statistica (INS).

Cresterea salariilor a accelerat incepand cu ultimele luni ale anului 2015, dupa ce s-au aprobat mai multe majorari salariale consistente in sistemul bugetar. De la 1 octombrie 2015, salariile din sistemul de sanatate si in domeniul asistentei sociale au crescut cu 25%, iar de la 1 decembrie s-au majorat cu 15% salariile din invatamant si cu 10% salariile celorlalti bugetari. Pentru 2016, prognozele oficiale arata ca venitul mediu brut lunar din sectorul bugetar a fost cu 3% mai mare decat castigul brut din sectorul concurential, care include companiile.

Sursa foto: Adam Gryko | Dreamstime.com