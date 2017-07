Cifra de afaceri din comertul cu amanuntul a accelerat in luna mai 2017, cand a inregistrat un avans de 14% fata de luna mai 2016, ritm triplu comparativ cu cel inregistrat in aprilie, potrivit INS

Avansul din luna mai a venit dupa cresteri de 4,8% in aprilie si de 9,2% in martie, potrivit News.ro.

Datele oficiale, care exclud vanzarile de autovehicule si motociclete, arata ca afacerile din comert au fost sustinute in luna mai 2017 in special de vanzarile de produse nealimentare, care au urcat cu 15,4% fata de a cincea luna din 2016.

Vanzarile de alimente au urcat cu 13,3% fata de mai 2016, iar cele de carburanti - cu 12,7%.

Carburantii s-au ieftinit de la inceputul acestui an, ca urmare a eliminarii supraaccizei de 7 eurocenti pe litru si a reducerii TVA de la 20% la 19%.

Comparativ cu luna aprilie, afacerile din comertul cu amanuntul au crescut in luna mai cu 4%, pe serie bruta, si cu 4,4% in cifre ajustate la influentele sezoniere si in functie de numarul de zile lucratoare, indicatorul cel mai urmarit de analisti si care sugereaza ca, in luna mai, consumul a continuat sa sustina cresterea economica.

Cumulat pe primele cinci luni, afacerile din comertul cu amanuntul au crescut cu 7,9% pe serie bruta si cu 8,2% in cifre ajustate, motorul principal al cresterii fiind reprezentat de vanzarile de carburanti.

Vanzarile din sectorul de retail au fost stimulate in ultimii doi ani de masurile fiscale ale guvernului, care a redus taxele si a majorat salariile bugetarilor, pensiile si salariul minim.

In 2016, cifra de afaceri din comertul cu amanuntul a crescut cu 13,5% fata de anul precedent, cel mai inalt ritm din 2007. In 2015, cifra de afaceri din comertul cu amanuntul crescuse cu 8,9% fata de anul precedent, dupa un avans de 7% in 2014.

Sursa foto: Shutterstock/ Photobac