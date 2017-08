Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a declarat ca este preocupat de cresterea preturilor la energie pe bursa, dupa ce pretul energiei electrice tranzactionate pe piata spot (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a OPCOM a crescut joi de doua-trei ori, in conditiile in care evolutia preturilor administrate a devenit cea mai mare incertitudine.

Energia electrica pe bursa a crescut joi de aproape trei ori fata de 3 august 2016. Pretul energiei cu livrare vineri, 4 august, ajunge la 570 lei/MWh. "Cand o sa apara cifra in perioada urmatoare privind inflatia din iulie, o buna parte din cresterile de preturi in indicele pretului de consum provine de la electricitate. Si ne preocupa.", a declarat Mugur Isarescu, scrie News.ro.

"Si sunt nevoit sa revin: de multe ori spuneam ca intr-o tara in care avem multe incertitudini, cea mai mare incertitudine a devenit evolutia preturilor administrate, pe care nu reusim sa le prognozam cand au loc modificarile. Este o declaratie usor malitioasa, dar trebuie sa o fac. Ne preocupa, categoric, evolutia preturilor administrate in acest context, la electricitate”, a adaugat Isarescu, intr-o conferinta de presa.

El spune ca, din cate stie, organele abilitate cu administrarea acestor preturi vor face, in perioada urmatoare, comunicarile necesare, ceea ce va ajuta si Banca Centrala in prognoza de inflatie. ”Mai mult nu putem sa facem. (...) Deocamdata, evolutia preturilor in Romania este controlata. Inflatia este una dintre cele mai mici din Europa. Tot atat de adevarat este ca aceasta perioada de inflatie negativa este pe terminate", a mai spus oficialul. Ministerul Energiei a anuntat joi seara ca a transmis Consiliului Concurentei semnalele primite din piata privind posibile intelegeri neconcurentiale intre producatorii de energie din Romania, pentru a fi analizate de catre autoritatea compententa.

”Ca urmare a situatiei pe care Romania o inregistreaza pe bursa de energie electrica, unde preturile au atins un nivel ridicat fata de aceeasi perioada a anului trecut, Ministerul Energiei a dispus o serie de masuri. Astfel, in acest context, ministrul Energiei, Toma Petcu, a avut o serie de intalniri si discutii cu conducerea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Ca urmare a acestora, ANRE s-a angajat sa realizeze o analiza a situatiei si sa propuna eventuale metode de interventie in piata”, arata ministerul, intr-un comunicat.

Oficialii subliniaza ca, potrivit legii, Ministerul Energiei poate raspunde intr-un asemenea context doar daca autoritatile responsabile de monitorizarea pietei fac sesizari si propuneri in acest sens. Totodata, Ministerul Energiei anunta ca va incepe o analiza privind cauzele productiei scazute din hidrocentrale, aportul energiei hidro in asigurarea consumului Romaniei fiind in aceasta perioada mai mic decat in mod obisnuit.

