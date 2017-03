Grupul VIG a subscris, in 2016, in Romania, prime brute in suma de peste 533 de milioane de euro, si a obtinut un profit, inainte de taxe, de 3,5 milioane de euro, dupa ce in 2015 s-au inregistrat pierderi de 46,4 milioane de euro.

Grupul austriac de asigurari Vienna Insurance Group (VIG) a inregistrat prime brute subscrise in valoare de 533,4 milioane de euro in 2016, in Romania, in crestere cu 24,4% fata de anul anterior, acesta fiind cea mai mare crestere din cadrul grupului, dupa cea din tarile baltice.

Potrivit rezultatelor financiare publicate joi de compania, in tarile baltice cresterea a fost de 136,4%, pana la 140,2 milioane de euro.

”Cresterea din Romania a fost exceptionala, atingand cel mai ridicat nivel de 24,4%, in parte ca urmare a ajustarilor pietei”, se arata intr-un comunicat al companiei, citat de News.ro.

Conform documentului, profitul inainte de taxe a fost de 3,5 milioane de euro, dupa ce in 2015 s-au inregistrat pierderi de 46,4 milioane de euro.

Totodata, rata neta combinta a scazut cu 2,3 puncte procentuale, pana la 100,1%.

VIG detine in Romania companiile de asigurari Asirom, Omniasig si BCR Asigurari de Viata.

In plus, in luna februarie a acestui an, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat preluarea companiei AXA Asigurari de Viata, filiala locala a gigantului AXA, de catre VIG, prin intermediul subsidiarei BCR Asigurari de Viata.

Cum arata planurile de vitor ale grupului?

La nivelul intregului grup, volumul primelor brute subscrise a crescut cu 0,3% anul trecut, pana la 9,051 miliarde de euro.

”Primele au crescut semnificativ pe toate segmentele de business, cu exceptia politelor de asigurare de viata pe termen scurt cu plata la scadenta (-19,2%)”, se arata in raportul companiei.

Profitul inainte de taxe al VIG a crescut cu 195,3%, pana la 406,7 milioane euro. Grupul a anuntat anul trecut ca intentioneaza sa atinga, pe termen mdiu, o cota de cel putin 10% pe pietele din Serbia, Croatia, Ungaria si Polonia.

“Tinta a fost atinsa deja in Serbia. Prin achizitia filialelor AXA din Serbia cota noastra de piata urca la 12%. In Croatia si Ungaria, cresterea organica a afacerilor ne-a imbunatatit semnificativ cotele de piata, la 8,5% si respectiv 7,3% la finalul celui de-al treilea trimestru din 2016. De asemenea, ne-am crescut usor cota de piata in Polonia”, a declarat directorul general al VIG, Elisabeth Stadler.

Grupul are in plan extinderea operatiunilor de asigurari de sanatate in Romania, Polonia, Bulgaria, Ungaria si Turcia. In plus, VIG intentioneaza sa-si majoreze in mod constant volumul primelor subscrise, pana la 9,5 miliarde euro in 2019.

”In pofida contextului marcat de un nivel scazut al dobanzilor si a impactului negativ prelungit estimat sa afecteze rezultatele financiare, VIG isi propune sa isi majoreze profitul inainte de impozitare la 450-470 milioane euro pana in 2019”, se mentioneaza in raport.

Sursa foto: Nito / Shutterstock.com