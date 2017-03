Grecii au reinceput sa retraga miliarde de euro din banci, determinand banca centrala sa creasca lichiditatile de urgenta puse la dispozitia institutiilor financiare, din cauza ingrijorarii populatiei ca blocajul discutiilor cu creditorii internationali ar putea duce la o repetare a crizei din 2015, care a impins economia in pragul colapsului, transmite Bloomberg.

Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene a acceptat solicitarea Bancii Greciei de majorare a plafonului lichiditatilor de urgenta destinate bancilor cu 400 de milioane de euro, la 46,6 miliarde de euro, potrivit News.ro.

”Cresterea reflecta evolutia situatiei lichiditatilor din bancile elene, tinand cont de retragerile de depozite din sectorul privat”, a anuntat Banca Greciei.

In acest an, retragerile de fonduri din bancile elene au totalizat aproximativ 3,6 miliarde de euro, a declarat o persoana apropiata situatiei. Evolutia reflecta deficitul de bani pentru plata taxelor si transferul de fonduri la banci straine, a spus persoana.

Este pentru prima oara dupa septembrie 2015, data la care Banca Greciei a inceput sa publice date referitoare la plafonul lichiditatilor de urgenta (ELA), cand a fost necesara o majorare a acestuia. De asemenea, este prima oara cand banca centrala a omis in comunicatul sau o referire la ”stabilizarea” si ”imbunatatirea” fluxului depozitelor.

In 2016, Grecia a consemnat intrari nete in depozitele bancilor elene, datorita revenirii treptate a increderii deponentilor in soliditatea acestora.

Banca Greciei a redus plafonul ELA cu 100 de milioane de euro in urma cu doar doua saptamani.

Negocierile dintre reprezentantii creditorilor si ministrul de Finante Euclid Tsakalotos referitoare la termenii imprumuturilor de urgenta nu au ajuns la un rezultat, prelungind blocajul care risca sa lase tara in incapacitatea de a-si respecta obligatiile financiare, in vara.

Incertitudinile afecteaza activitatile economice, amenintand sa deturneze asteptarile de redresare din acest an.

ELA este o facilitate temporara de furnizare de lichiditati bancilor cu o dobanda penalizatoare de 1,5 puncte procentuale, comparativ cu liniile obisnuite de finantare ale BCE. Aceste imprumuturi maresc costurile pentru bancile elene.

Cresterea plafonului ichiditatilor de urgenta reduce increderea, iar agravarea deficitului de lichiditati ar putea obliga banca centrala sa inaspreasca controlul capitalului introdus in 2015, cand grecii stateau la cozi pentru a retrage bani de la bancomate.

Sursa foto: Wolfgang Zwanzger / Shutterstock