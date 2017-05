Piata creditelor neperformante din Romania, estimata la aproximativ 1,2 miliarde de euro in 2017, va fi dominata de bancile cu actionariat grecesc, care nu au vandut, pana in prezent, portofolii semnificative, sustine Victor Angelescu, director pentru regiunea Europei Centrele si de Sud-Est in cadrul APS Holding.

“Anul acesta vor mai exista cateva vanzari de portofolii importante. Ne asteptam ca bancile grecesti sa scoata portofolii la vanzare in acest an, pentru ca ele sunt printre ultimele care nu au scos pana acum portofolii importante pe piata. La inceputul anului, ne asteptam ca intreaga piata sa fie undeva la 1 - 1,2 miliarde de euro, ceea ce se confirma. S-au vandut cateva portofolii, deci ne asteptam la inca la 600 - 700 de milioane de euro, credite scoase la vanzare, din care ne propunem sa achizitionam 300 – 400 de milioane de euro in acest an”, a explicat Angelescu.

In general APS prefera sa cumpere portofolii de credite pentru companii mari sau IMM-uri, garantate. Este o practica in toate tarile in care compania activeaza, nu doar in Romania, unde 90% din creditele cumparate sunt din aria mentionata, a mai spus Victor Angelescu.

Pentru anul viitor, el estimeaza ca cele mai multe credite neperformante scoase la vanzare vor proveni tot din zona companiilor si a IMM-urilor.

In ceea ce priveste preturile de vanzare, acestea au crescut foarte mult in ultimii ani, potrivit lui Angelescu, la dublu fata de 2010 – 2011, inclusiv in privinta creditelor pentru companii si IMM-uri.

Urmariti intreaga emisiunea Profesionistii in Banking pentru a afla care sunt perspectivele pietei de credite neperformante in acesta an.