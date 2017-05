CEC Bank a incheiat anul 2016 cu o valoare a activelor nete de 28,16 miliarde lei, in crestere cu 2,4% fata de anul 2015. Banca detine o cota de piata de 7,16% din total active bancare, fiind pozitionata pe pozitia a 6-a in topul bancilor din sistemul bancar romanesc, se mai arata in comunicat.

Reprezentantii au precizat ca in anul 2016, portofoliul de credite in sold aferent clientilor persoane juridice a crescut cu circa 2,5%, in timp ce la nivelul sistemului bancar acelasi indicator a inregistrat o scadere cu 1,4% fata de anul 2015. De asemenea, banca detinuta de stat si-a majorat si portofoliul de credite in sold acordate persoanelor fizice, care a inregistrat o crestere cu circa 10% in anul 2016 fata de anul precedent. In ambele cazuri insa, cresterea reala a soldului aferent acestor credite a fost de circa 12%, dar aceasta a fost diminuata de operatiunile de reducere directa a valorii contabile brute a creditelor („write-off”).

In ceea ce priveste volumul de credite noi acordate in anul 2016, baca a comunicat ca acesta a crescut fata de anul 2015 cu 23,6%, in timp ce cresterea inregistrata de sistemul bancar a fost de 5,5%. Activitatea de creditare a inregistrat insa un ritm de crestere mult mai intens decat imaginea pe care o ofera soldurile din bilant, intrucat creditele acordate clientilor care activeaza in agricultura sunt acordate si rambursate integral in cursul anului, iar unele dintre creditele aprobate in anul 2016 si neutilizate pana la 31.12.2016 nu sunt reflectate in soldul bilantier.

Banca a finantat pana la sfarsitul anului 2016 un numar de 37.183 proiecte eligibile pentru accesarea acestor fonduri, pentru care valoarea insumata a granturilor se ridica la peste 12.116 mil. lei. Soldul depozitelor atrase de la clientela nebancara a inregistrat in anul 2016 o crestere cu 1,7% fata de anul precedent, iar in ceea ce priveste profitul brut acesta a fost de 15,8 mil.lei

„ Pentru anul 2017 ne-am propus o crestere a activitatii, in special in zona creditarii, cu impact vizibil asupra cresterii eficientei. La data de 30.04.2017, Banca a obtinut un profit brut de cca. 91 mil. lei, in linie cu obiectivele asumate”, a declarat domnul Radu Gratian Ghetea, Presedinte Director-General CEC Bank.