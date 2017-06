BRD-Groupe Societe Generale si UniCredit Bank au acordat grupului farmaceutic A&D Pharma un credit sindicalizat in valoare totala de peste 177 milioane de euro. Finantarea, acordata pentru o perioada de cinci ani, este de tip "club loan", fiecare dintre institutiile financiare participand cu o suma egala (de aproximativ 88,6 milioane de euro ), conform comunicatului de presa emisde catre BRD.

Tranzactia a fost aranjata in comun de cele doua banci, BRD asumandu-si rolul de coordonator al documentatiei de credit, iar UniCredit Bank rolurile de agent de facilitate si agent de garantii.

Prin intermediul acestui contract, A&D Pharma isi refinanteaza o linie de credit sindicalizata contractata in anul 2015 si acceseaza o noua facilitate de credit in valoare de 57 milioane de euro, beneficiind de contextul favorabil al pietei financiare, pe fondul apetitului ridicat actual al bancilor pentru creditarea companiilor viabile, cu o buna performanta financiara si perspective de dezvoltare in continuare.

Clubul bancar a beneficiat de consultanta juridica a casei de avocatura CMS Romania, in timp ce Grupul A&D Pharma a fost asistat de RTPR Allen & Overy.

Sursa foto: Andrey Popov/ Shutterstock.com