"In legatura cu informatiiile aparute in presa potrivit carora as fi declarat ca Guvernul are in intentie desfiintarea Pilonului II de pensii fac urmatoarele precizari: Nu am declarat ca voi sustine desfiintarea Pilonului II de pensii. Nici nu am in intentie sa fac acest lucru. Nu exista in Programul de guvernare aceasta masura", argumenteaza Ionut Misa, potrivit News.ro. El sustine ca a raspuns unei intrebari, "care probabil a fost interpretata gresit", in legatura cu posibilitatea nationalizarii Pilonului II de pensii.

"Precizez inca o data, nici nu desfiintam pilonul II de pensii, nici nu il nationalizam. Nici nu as fi putut sa fac o astfel de previziune, avand in vedere ca fondurile din pilonul II sunt fonduri publice, doar administratorul este privat. Nu pot fi nationalizate fondurile publice', spune ministrul, care regreta confuzia creata si ii asigura pe toti romanii ca "un subiect atat de complex si sensibil este tratat cu maxima seriozitate si profesionalism de echipa de la Ministerul de Finante".

Ministrul desemnat pentru Finante, Ionut Misa, a sustinut ca Pilonul II de pensii, care administreaza active de aproape 40 de miliarde lei, va fi desfiintat, banii vor fi returnati contribuabililor, iar acestia vor trebui sa aleaga intre Pilonul I, de stat, sau Pilonul III, privat. Misa nu considera ca aceasta masura este o nationalizare a pensiilor private. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat la Parlament, intrebat despre desfiintarea pilonului II de pensii, in urma afirmatiei ministrului desemnat pentru Finante, Ionut Misa, ca este „o prostie”, fara sa doreasca sa faca si alte completari pe acest subiect.

”Pilonul II se va desfiinta. Banii se vor intoarce la toti cei care au cotizat, ei avand posibilitatea sa opteze pentru bugetul asigurarilor sociale sau pentru Pilonul III, cel privat. Vor alege daca banii lor vor fi administrati de stat sau privat. Nu am stabilit un calendar, intentionam spre sfarsitul anului. (...)Fondurile de pensii din Pilonul II administreaza active de circa 40 miliarde lei. Insa, pensia de care ar beneficia un contribuabil este de circa 25 de lei pe luna”, a declarat Misa.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi, la Parlament, ca ministrul investit al Finantelor, Ionut Misa, a inceput cu stangul activitatea la minister, dupa ce a afirmat ca se va desfiinta pilonul II de pensii, motiv pentru care asteapta sa continue cu dreptul.