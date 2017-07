Seful Directiei Generale Antifrauda Fiscala, Marin-Marius Florea, a fost demis joi de catre premierul Mihai Tudose, acesta fiind inlocuit cu Daniel Mihail Tudor, fost director executiv adjunct pe inspectie fiscala la Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti. In acelasi timp, Bogdan Stan, cel care a fost demis in urma cu cateva zile de la sefia ANAF, a fost numit vicepresedinte in cadrul aceleiasi institutii.