Intrebati ce ar face daca s-ar afla in situatia de a ramane fara bani, romanii, in proportie de 16%, au raspuns ca si-ar folosi economiile pentru a face fata situatiei, conform cercetarii sociologice comparative desfasurata de grupul Kruk. In acelasi timp, ajutorul familiei si deschiderea in a solicita sprijinul acesteia pentru a trece peste greutatile financiare, este solutia la care ar apela 12% dintre romani.

Aproximativ 11% dintre germani ar proceda la fel, in timp ce majoritatea, 29%, si-ar folosi economiile pentru a iesi din impas. De asemenea, tot de economii s-ar folosi si 27% dintre italieni in situatia in care ar avea datorii de achitat. Aproximativ 20% dintre romani si-ar informa creditorul despre schimbarea situatiei fianciare si ar incerca sa negocieze valoarea ratelor lunare, comparativ cu un procent de numai 13% dintre germani sau 9% dintre italieni, care ar face acest lucru.

Studiul realizat in octombrie 2016 de grupul Kruk in Polonia, Romania, Cehia, Slovacia, Germania, Italia si Spania, tari unde Grupul desfasoara operatiuni, a cuprins mai multe topicuri de cercetare legate de atitudinea europenilor fata de problema datoriilor. Acesta a reliefat asemanari, dar si diferente intre populatiile tarilor mentionate.

Cea mai des folosita metoda de a face fata pierderii lichiditatilor financiare este aceea de a recurge la economiile proprii. Aceasta se aplica mai ales in tarile mai bogate, precum Italia si Germania. Polonezi au mentionat aceasta solutie mai putin frecvent, cel mai probabil datorita faptului ca economiile lor sunt mai degraba mici. Pe de alta parte, ei si-au declarat intentia de a folosi avantajele unui instrument financiar, precum esalonarea actualei datorii in rate, alternativa mai frecvent mentionata, peste media europeana. De asemenea, au fost mai dispusi sa ceara ajutor prietenilor si familiei.

Solutia amiabila de rezolvare a problemelor financiare, prin contactarea creditorului si esalonarea datoriei in rate, este cea mai frecvent mentionata actiune la care ar recurge persoanele cu datorii din tarile incluse in studiu. Pe de alta parte, italieni (25%) si cehii (19%), intr-un procentaj peste media europeana, au mentionat insa ca ar prefera sa evite contactul cu creditorii.

Este nevoie de o determinare sustinuta pe termen lung in a avea un mod de viata echilibrat si responsabil. Astfel, importanta planificarii bugetului si a economisirii, in mod constant, a unor sume cat de mici, determina crearea unui mecanism mental care poate genera incredere in propriile forte, pentru a putea depasi situatiile financiare neprielnice”, a spus Aurora Liiceanu, cercetator in psihologie si scriitor.

Grupul Kruk desfasoara cercetari sociologice comparative anuale pe toate pietele unde are operatiuni, iar rezultatele acestor studii sunt un punct de reper pentru abordarea activitatilor de colectare pe cale amiabila implementata de Grup de aproape zece ani.

