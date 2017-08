Programul "Prima Casa" a avut un aport semnificativ la activitatea de creditare a populatiei, de la implementare pana in prezent, insa rolul social a fost unul modest, avand in vedere ca putini dintre cei care au accesat programul se incadreaza in categoria persoanelor cu venituri reduse. De aceea, dar si pentru ca activitatea de creditare se apropie de un nivel “care ar putea pune probleme”, necesitatea continuarii programului este pusa sub semnul intrebarii.

"Continuarea acestui program, in conditiile in care activitatea pietei creditului s-a reluat (si chiar se apropie de o evolutie care ar putea pune probleme din punct de vedere al stabilitatii financiare), ridica probleme privind eficienta efortului bugetar. Mai mult, poate produce distorsiuni in mecanismul de piata, bancile nefiind impulsionate in dezvoltarea de produse de creditare ipotecara cu risc redus in conditiile existentei acestui program care asigura un cost semnificativ mai mic datorita garantiei de 50% oferite de catre stat", reiese dintr-un studiu coordonat de economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea.

Tinerii dispusi sa plateasca avansuri mai mari, principalii clienti ai programului

In document se mentioneaza ca persoanele cu venituri rduse au accesat Programul intr-o masura similara cu ipotecarele clasice.