"Cred ca colegii nostri, ai romanilor sau care ar fi trebuit sa fie colegii romanilor de la BNR au fost putin plecati de acasa, fiindca asta era rolul BNR - sa nu lase sa creasca si sa nu lase niste actori sa se joace pe aceasta tema", a afirmat premierul, citat de News.ro.

Intrebat daca ar trebui sa intervina BNR, Mihai Tudose a replicat: "Pai asta face BNR, nu se joaca la modul pozitiv pe aceasta piata?". El a spus ca nu a discutat cu guvernatorul Mugur Isarescu, dar ca este posibil sa aiba o discutie cu acesta saptamana viitoare.

”Nu am avut o discutie cu guvernatorul si s-ar putea sa am o discutie saptamana viitoare, pentru ca chiar vreau sa il intreb pe guvernator daca domnul Vasilescu chiar reprezinta BNR cand iese cu declaratii. Daca vorbeste in nume propriu, e problema domniei lui, dar sa-si puna tricou pe care sa scrie privat. Daca iese in tricou cu BNR, avem alta discutie. Dar macar sa stim: mai e Banca Nationala a Romaniei sau e o structura de zei care se ocupa de propria lor existenta, foarte buna de altfel”, a mai declarat premierul.

Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a atins nivelul de 1,58%, cel mai mare din ianuarie 2015 pana in prezent, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii pentru creditele in lei acordate pe piata interbancara, iar cresterea acestui indicator va duce la un avans al ratelor in cazul creditelor in lei.