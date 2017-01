Din echipele de deszapezire din fiecare UberSNOW vor face parte membri ai echipei Uber, pasageri, soferi parteneri, jurnalisti, persoane publice si voluntari care se pot inscrie completand formularul de aici pana miercuri, 11 ianuarie, ora 12:00. Persoanele care nu au incercat Uber pana acum beneficiaza si de o prima cursa Uber gratuita, in limita a 25 de lei, daca se inregistreaza pe Uber.com/App si introduc codul promotional DESZAPEZIRE.

“Stim cu totii ca Bucurestiul se blocheaza atunci cand ninge, iar aleile inghetate si pline de zapada pot reprezenta un pericol real pentru noi toti, in special pentru copii si varstnici. Fiecare dintre noi insa isi poate aduce contributia, iar impreuna putem face Bucurestiul un oras mai accesibil si mai sigur pentru locuitori. UberSNOW aduce impreuna comunitatea Uber si ofera bucurestenilor deszapezire la comanda, prin simpla apasare a unui buton!”, a declarat Irina Scarlat, Marketing Manager Uber Romania.

Cum functioneaza UberSNOW

• Deschide aplicatia Uber joi, 12 ianuarie, in intervalul 11:00 - 14:00

• Alege optiunea UberSNOW si comanda o masina

• Daca folosesti noua aplicatie Uber pentru pasageri, atinge cardul din partea de jos a ecranului principal pentru a activa optiunea UberSNOW si a comanda o masina. Atentie!

o Din ecranul special UberSNOW nu poti comanda decat masinile cu echipe de deszapezire

o Daca introduci destinatia in campul “Unde mergi?” atunci cand deschizi aplicatia Uber, nu vei putea comanda UberSNOW, ci vei alege intre optiunile disponibile in Bucuresti (uberX, UberSELECT si UberChildSeat). Pentru a comanda un UberSNOW va trebui sa te intorci la ecranul principal

• Dupa ce ai comandat un UberSNOW, echipa speciala de deszapezire va ajunge la tine in cateva minute, echipata cu lopeti speciale si un kit Uber care sa te protejeze de frig

• Timp de 15 minute, vei lucra alaturi de echipa din UberSNOW pentru a deszapezi aleea / zona rezidentiala in care ai comandat masina. Daca nu ai o conditie fizica adecvata pentru a participa la deszapezire sau ai probleme de sanatate, tot ce trebuie sa faci este sa le arati celor din echipa care este locul unde trebuie sa actioneze