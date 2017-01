Dacora Print s-a format in 2004 si, de atunci, compania de imprimare s-a extins pe mai multe segmente de activitate, incercand sa se adapteze cererilor diferite din piata. “Pe langa „clasicele” printuri destinate semnalisticii si productiei publicitare, exista, in ultimii ani, un mare interes pentru textile imprimate”, spune Cornel Pauna, actionar Dacora Print.

Actionarii companiei autohtone au ramas aceiasi din 2004 pana in prezent – Doina Rachiteanu, Mircea Danila si Cornel Pauna. Echipa are experienta de peste 20 de ani in vanzari si marketing in industria imprimantelor de format mare.

Mare parte din bugetul companiei a fost directionat catre achizitia de echipamente Epson Large Format Printing. Prioritatea Dacora este de a ramane pe pozitia intai in piata, conform InfoSource, in zona de echipamente eco-solvent si dye-sublimination. „Dorim, de asemenea, extinderea vanzarilor de echipamente Epson Direct-To-Garment, dedicate imprimarii pe tricouri.

Intreaga piata de echipamente large format se ridica, conform estimarilor companiei romanesti, la circa 12,5-13 milioane de euro. „Exista companii din afara Romaniei care contorizeaza numarul de unitati vandute in Europa, inclusiv in Romania, insa nu avem o valoare reala a vanzarilor. Personal, estimez ca aceasta piata este cuprinsa, ca valoare, intre 12,5 si 13 mil euro”, spune Cornel Pauna.

Cifra de afaceri a Dacora Print a fost de circa 5 milioane de euro in 2016, estimand o evolutie de 8% pe anul in curs.

Cate companii din Romania printeaza large format?

In principiu toate companiile care fac print in semnalistica si publicitate pot printa pe autocolant, pe canvas sau chiar pe tapet, spune actionarul Dacora Print.

„Exista materiale compatibile cu aproape toate tehnologiile existente in piata. Sunt companii care sunt specializate pe imprimare si montare de autocolant pentru autoturisme, companii specializate in realizarea de tablouri pe baza de canvas printat sau companii care printeaza si/sau monteaza tapet personalizat. Dacora Print asigura consultanta pentru clientii care vor sa printeze pe tapet, pe textile pentru decoratiuni interioare sau pentru imprimarea industriala a tesaturilor pe fibre naturale”, spune Cornel Pauna.

Tendintele si aplicatiile printarii in format mare „sunt nenumarate – de la realizarea de piese vestimentare, tricouri unicat sau echipament sportiv, pana la decoratiuni interioare”.

Preturile imprimantelor variaza destul de mult – de la 12.990 de euro pentru imprimanta de 1,6 m cu cerneala eco-solvent certificata pentru a fi folosita la interior, Epson SureColor SC-S40610, sau 5.900 de euro pentru o imprimanta de sublimare la 1,118 m. Un echipament pentru imprimarea tricourilor porneste de la 12.900 de euro, in functie de configuratie.

La aceste costuri se adauga cel al cernelii, care se ridica la cateva zeci de euro/cartus.

Pentru 2017, pe langa consolidarea echipei, compania urmareste sa se extinda si pe alte nise de piata.

Iei in calcul deschiderea unui business care sa implice imprimarea pe suprafete mari? In ce conditii? Te incurajam sa comentezi.