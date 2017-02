Musk, care a anuntat recent si extinderea in Emiratele Arabe Unite, a declarat in cadrul unei conferinte din Dubai ca, desi sistemele de self-driving vor deveni viabile in urmatorii ani, ar putea dura mai mult pentru ca tehnologia sa fie suficient de avansata incat conducerea “manuala” sa devina aproape intru totul desueta. Cand acest lucru se va intampla, omul de afaceri considera ca lumea va trebui sa se adapteze la o noua realitate economica, o societate in care soferii vor deveni redundanti.

“Estimarea mea este ca in 10 ani va deveni un lucru neobisnuit ca masinile sa nu se fabrice in sistem autonom”, a spus Elon Musk. “A te urca intr-o masina va fi ca atunci cand te urci in lift. Ii spui unde sa te duci si masina se va ocupa sa ajungi la un nivel de siguranta nemaintalnit – si acest lucru va deveni normal”, spune el, citat de Mashable.