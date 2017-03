Shelly Palmer, CEO al companiei The Palmer Group - care ofera consultanta, solutii IT si practici de dezvoltare pentru afaceri – a publicat pe LinkedIn o analiza despre joburile care vor fi inlocuite prima oara de roboti.

Middle Management

Daca jobul tau consta in a face calcule si statistici in Excel, iar apoi sa descrii ce ai facut si de ce, atunci esti in pericol, crede Shelly Palmer, caci robotii iti bat la usa. Orice munca in care cunostintele tale „unice si speciale” au legatura cu cifrele vor fi inlocuite primele de catre programe automatizate. Asa ca pregateste-te!

Sursa foto: Willyam Bradberry / Shutterstock.com