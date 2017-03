“Anul trecut vindeam 5.000-5.500 de imprimante consumer pe trimestru, stabil fata de 2015. In primele luni ale anului curent, simtim insa o scadere a vanzarilor si, din ce stim, acelasi lucru este resimtit si de ceilalti jucatori din piata”, spune Simona Decuseara, manager Epson pe Romania si Bulgaria. "Inca nu s-a terminat primul trimestru, speram la o revenire - luna februarie a fost mai buna, de exemplu", completeaza ea.

Intreaga piata de imprimante inkjet, pe care activeaza Epson, s-a ridicat anul trecut la 108.000 bucati, valoric insemnand circa 10 milioane de euro. “S-au vandut mai putine unitati, insa pretul mediu a crescut”, puncteaza Simona. Compania a vandut, in Romania, 16.800 de bucati de imprimante, atat in zona business, cat si consumer. Cota valorica asigura Epson 33% din piata, ocupand locul 1, in fata unor concurenti precum Canon, Xerox sau BenQ. In 2015, cota Epson a fost de 23%.

Compania are 17 modele pe zona de consumer, variind ca pret de la 500 de lei la 4.300 de lei, best sellerele fiind modelele L382 si L386, cu pretul de circa 750 de lei. “Partea foarte buna la imprimantele noastre este faptul ca, dupa pretul initial, reincarcarea este foarte ieftin – undeva sub 30 de lei/sticluta de cerneala. De asemenea, cu o sticluta poti printa 6.000 de pagini”, puncteaza managerul companiei.

Pe zona de business, compania incearca sa aduca imprimante din zona industriala in zona de business, evident, micsorandu-le, astfel incat volumele de printare sa fie extrem de mari si vitezele sa fie, de asemenea, marite. “Companiile doresc toate functionalitatile – share to mail, FTP, printare remote, volume mari. De asemenea, suntem singurii din zona aceasta care ofera pungi cu cerneala, pentru zeci de mii de pagini fara a fi nevoiti sa schimbati cerneala”.

Proiectoare, 29% din piata

“Cu imprimante ne adresam in special zonei de consumer si IMM-urilor. Lucrurile stau invers cand vorbim de piata proiectoarelor, unde principalii nostri clienti sunt companiile”, puncteaza Simona Decuseara.

Valoric, compania a generat vanzari de 3,7 milioane de euro pe segmentul proiectoarelor. “Campionatul de fotbal a ajutat foarte mult, asa ca provocarea noastra este sa ne mentinem la acest nivel. Va fi foarte greu, avand in vedere ca nu este nicio competitie majora anul acesta”, spune Simona Decuseara.

Intreaga piata de videoproiectoare din Romania s-a ridicat la 13 milioane de euro, echivalentul a 23.500 de unitati. Cota de piata a Epson a fost in 2016 de 32% ca volum si 29% ca valoare.

Compania va lansa anul acesta 28 de proiectoare noi, in prezent avand peste 100 de modele pe piata. Compania intra mai puternic pe zona de business, ultra mobile si cu conectivitate avansata, si de educatie, modelele interactive.

"Vanzarile de proiectoare interactive in educatie depind de bugetele alocate de institutii. Partenerii nostri participa la licitatii de scoli, noi sprijinim prin a le arata diferentele, ce pot imbunatati in sistemul educational", spune Simona.

Epson a castigat anii trecuti proiecte finantate de Banca Mondiala si, in toate scolile, inclusiv in mediul rural, au ajuns proiectoare. "Tehnologia interactiva este ceva mai scumpa, cam 2.000 de euro pentru un echipament, insa sunt si unitati de invatamant cu bugete mai mari - licee din orasele principale sau orice Universitate", considera Simona Decuseara.

Daca ar putea schimba ceva, ar capacita MInisterul Educatiei sa acceseze fonduri europene pentru a dota scolile cu proiectoare interactive. "Nu se aloca 6% asa cum prevede legea pentru Educatie, dar fonduri s-ar putea atrage! Colegii din Ungaria au reusit acest lucru, noi de ce nu?", se intreaba, din pacate retoric, managerul Epson.

Sursa foto: Shutterstock: Eugenio Marongiu