Parlamentul European vrea sa adopte un proiect de lege prin care toti cei care preiau materiale de pe alte site-uri ar trebui sa plateasca o suma de bani. Directiva ar urma sa fie supusa la vot in aceasta toamna si are rolul de a lovi in gigantii Google si Facebook, spune europarlamentarul Victor Negrescu. Insa totul poate fi dus si mai departe.